Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: Bir ölü

Şanlıurfa’nın Merkez Eyyübiye ilçesinde, akraba oldukları iddia edilen iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Buhara Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları belirtilen iki komşu, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kavgada her iki aile efratları tarafından bıçaklar kullanıldı.

Kavgada bıçaklanan Sinan G. ve Kamuran G. olay yerine çağırılan ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kamuran G. doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kamuran G.’nin cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kavganın yaşandığı mahallede polis ekipleri yoğun güvenli önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ise bir kişi gözaltına alındı.