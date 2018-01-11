Urfa'da Korkutan Yangın...

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer dairelere sıçramadan söndürülürken evde bulunan bir kadın dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 21.15 sıralarında, ilçenin Ayvanat Mahallesi 15. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın son katında bulunan 5 kişinin yaşadığı G.G'ye ait dairede meydana geldi.

İddiaya göre yatak odasında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ev sakinlerinin bağrışmalarını duyan apartman sakinleri doğalgaz hattını keserek, apartmanı boşalttı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis apartmanın etrafından güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında dumandan etkilenen bir kadına ilk müdahale 112 acil müdahale ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.