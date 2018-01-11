Niyazi Yanmaz, Beyazgül'e Meydan Okudu!

Şanlıurfa Saadet Partisi İl Başkanı Niyazi Yanmaz,Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e Meydan Okudu.Her Hafta Düzenledikleri Basın Toplantısında Konuşan Yanmaz,Şanlıurfa'nın Kanayan Yaralarını Ele Aldı.Saadet Partisi İl Başkanlığından Yapılan Açıklamada Şu İfadelere Yer Verildi;

Geçtiğimiz hafta Urfa'mızda elim bir kaza meydana geldi. Çok genç yaşta DAĞ gibi bir kardeşimiz Urfa kalesi eteğinden düşerek ölüme gitti. Şimdi benim yekililerden ricam, bu tür acı hadiselerin tekrar yaşanmaması için kale eteğinde tedbirlerin biran evvel alınmasıdır.

Korkuluklar yaptırılıp veya yasak bölgeler ilan edilip, tedbirlerin alınması gerekir. Eğer tedbir alınmazsa Allah korusun böyle bir hadise tekrar cereyan ettiğinde Cumhuriyet savcılığında suç duyurusunda bulunacağımızı şimdiden Urfa kamuoyuna ilan ediyorum.



Büyükşehir belediyesinin havaalanına servis yapma hizmetlerini dile getirmek istiyorum. Bizim araştırmalarımıza göre basın ilan kurumuna ve yerel iki gazeteye ihale ilanı bildirilmiş. Ancak resmi olarak prosedür yerine getirilmesine rağmen pratikte karanlık bir nokta oluşmuştur. Bu tamamen tepeden inmeci bir anlayışla "Ben yaptım oldu" mantığıdır. Her defasında Büyüksehir belediye başkanı ve yetkililer şeffaf olduklarını beyan etmektedirler. Ancak bu hadisede olduğu gibi gene inandırıcı olmamaktadırlar.



Büyükşehir belediyesi kanunlarına göre bu hizmet, özel sektöre verilemez, belediyenin bizzat kendi ulaşım araçları ve filosuyla yapması gerekmektedir. Eğer illa özel sektöre verilecekse Urfa'daki herhangi bir özel teşebbüsün niye haberi olmadı?



Ankara, İstanbul gibi büyükşehir belediyeleri bu hizmeti kendileri yaparken Urfa büyükşehir belediyesi bu işleri niye kendisi yapmamaktadır? Bu işlemin mali portlesi ne kadardır?

Urfada bu servis işlemini daha ekonomik ve kaliteli yapacak yerli firmalarımız varken niye yabancıya verildi? İlgililerden bu konuda kamuoyuna bir açıklama bekliyoruz. Tatmin edici bir açıklamanın olmamsı halinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık,İçişleri bakanlığı, AKP genel merkezi veya Muhalefet partilerine bu konuyla ilgili gerekli girişimde bulunacağımızı ilan ederiz. Ve ayrıca sosyal medyada da bu konuyu gündemde tutacağımıza Urfa kamuoyu emin olabilir.



2019 yılında başkanlık seçimi yapılacaktır. Meclis dışında olan partiler aday gösterebilmek için 100 000 (yüz bin) imza toplamak mecburiyetinde bırakılmıştır. Ayrıca bu imzaların noter aracılığıyla yapılması şartı getirilmiştir.Anayasa Mahkemesi Raportörü, AKP MYK üyesi ve AKP eski millet vekili prof. Osman CAN böyle bir uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu iddaa etmektedir. Hukukçuların tamamına yakını da bu görüşü paylaşmaktadırlar. Saadet partisi genel başkanı sayın Temel KARAMOLLAOĞLU böyle bir uygulamanın anayasal çerçevede seçme ve seçilme hakkı ihlali olduğunu kamuoyuna beyan etti. Buna karşı AKP genel başkanı bir konuşmasında Saadet partisi için GÜÇLERİ YOKSA ADAY ÇIKARMASINLAR . PARALARI YOKSA SİYASET YAPMASINLAR gibi müstehzi bir beyanda bulundu.



Şimdi ben buradan Şanlıurfa ve Ülkemiz kamuyonua sesleniyorum;



Biz Urfa saadet Partisi il teşkilatı olarak diğer iller Saadet Partisi teşkilatlarına olan saygımızdan dolayı yüz bin imzanın tamamını Urfa saadet partisi teşkilatı olarak karşılamayı EDEP DIŞI buluyoruz. Ancak biz Urfa Saadet Paritisi teşkilatı olarak noterden elli bin imza toplayacağımızı taahhüt ediyoruz. Buradan Şanlıurfadaki noter kardeşlerimden özür dileyerek bir beyanda bulunmak istiyorum. Biz bu imzaları AKP il başkanı Zeynel ABİDİN BEYAZGÜL beyin müessesesi aracılığyla yapacağız. Ak parti iktidarının bize reva gördüğü bu zülmü Ak parti il başkanını maddi açıdan ihya etmek , onore etmek açısından o noteri seçeceğiz. Ben şimdiden o noter kardeşimizin mekanının fiziki şartlarını ve personel sayısını arttırmasını ikaz etmiş olayım.

Çünkü Zeynel Abidin BEYAZGÜL bey de mal ve canla davaya çalışmanın ne olduğunu eğer unutmamışsa çok iyi bilir.

Bütün Şanlıurfalı hemşerilerimize ve Ülkemizin güzel insalarına Selam ve Saygılar sunuyorum.