​Urfa’da Aracın Üzerine Duvar Çöktü

Olay akşam saatlerinde Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Kendirci Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre Muhammed Subaşı idaresindeki 63 K 3635 plakalı hafif ticari aracın üzerine metruk bir evin duvarı çöktü. Seyir halinde olan Subaşı duvarın yıkılmasıyla duvar yığın arasında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hem yardıma koştu.Camlarından taş ve toprağın içerisine girdiği aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Araçta ise maddi hasar oluştu.Bölgeye gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.