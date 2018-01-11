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Bu haber 11 Ocak 2018 21:07:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa’da Aracın Üzerine Duvar Çöktü

Şanlıurfa'da üzerine duvar çöken seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

​Urfa’da Aracın Üzerine Duvar Çöktü

Olay akşam saatlerinde Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Kendirci Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre Muhammed Subaşı idaresindeki 63 K 3635 plakalı hafif ticari aracın üzerine metruk bir evin duvarı çöktü. Seyir halinde olan Subaşı duvarın yıkılmasıyla duvar yığın arasında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hem yardıma koştu.
 
Camlarından taş ve toprağın içerisine girdiği aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Araçta ise maddi hasar oluştu.
 
Bölgeye gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.
 
 
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Asayiş
​Urfa’da Aracın Üzerine Duvar Çöktü
​Urfa’da Aracın Üzerine Duvar Çöktü
Şanlıurfa'da üzerine duvar çöken seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu.
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14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
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16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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