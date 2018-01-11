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Bu haber 11 Ocak 2018 16:05:57 Tarihinde eklenmiştir.

DEDAŞ,Dolandırıcılık Peşindedir, Yalan Atıyorlar

DEDAŞ’ın basına yaptığı “Kaçak kullanım belgeleriyle sabittir” açıklamasına sert tepki gösteren Kasım Doğruyol, “Adamlar dolandırıcılık peşindedir, yalan atıyorlar” dedi.

DEDAŞ,Dolandırıcılık Peşindedir, Yalan Atıyorlar

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’nin (DEDAŞ), basına yaptığı yazılı açıklamasında, önceki gün basına düşen Burhan Doğruyol isimli engelli vatandaşın kaçak elektirik kullanımını kabul ettiği ve kaçak kullanımın belgeleriyle sabit olduğu yönündeki açıklamalarına sert tepki gösteren ağabey Kasım Doğruyol, “Adamlar dolandırıcılık peşindedir, yalan atıyorlar” dedi.

Burhan Doğruyol isimli engelli vatandaşın, kaçak elektrik kullanmadığı halde DEDAŞ ekiplerince mağdur edildiği yönündeki haberlerin basına düşmesi sonrası yazılı bir açıklama yapan DEDAŞ, kaçak kullanımın belgeleriyle sabit olduğunu ve bu nedenle kaçak elektrik tahakkukunu silmelerinin söz konusu olmadığı gibi, gerekli tüm yasal işlemlerinde yapıldığını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada; şirketten hiçbir bilginin talep edilmediği, haberlerin iddialara dayanılarak ve tek taraflı hazırlandığı ifade edilmiş, söz konusu şahsın, kendisine ait olmayan bir elektrik aboneliğini usulsüz olarak kullandığı, konutunda kaçak elektrik kullandığının tespit edildiği ve kaçak elektrik cezasının silinmediği aksine cezanın ödendiği  belirtilmişti.

“Şanlıurfa’dan gelen ekiplerin tespitiyle evimizde kaçağın olmadığı teyit edilmiştir”

DEDAŞ’ın yaptığı açıklama sonrası İlke Haber Ajansına (İLKHA) açıklamalarda bulunan Kasım Doğruyol, engelli kardeşi Burhan Doğruyol ile ilgili birkaç gün ünce basına verdikleri açıklamaların tümünün doğru olduğunu ve kardeşinin hiçbir şekilde kaçak elektrik kullanmadığını, bunu iddia edenlerin dolandırıcılık peşinde olduğunu ve yalan söylediklerini belirtti. 

Doğruyol, “DEDAŞ, basına verdiğimiz açıklamalar sonrası medyaya bir metin atmış. Ben, söz konusu açıklamalarını okudum. DEDAŞ’ın açıklamasında bizim kaçak kullandığımızı kabul ettiğimiz ve bunun da belgeleriyle sabit olduğu söyleniyor. Güya bu borcu da ödemişiz.  Bunların tümü yalandır. İşin aslı ise şudur: Bize ceza kesildikten sonra engelli kardeşimi de alıp DEDAŞ’a gittim. Durumu izah ettim ve ilçeden ekipler  kontrol için 3 kez geldiler. Olayın basına düşmesinin ardından Şanlıurfa Valiliği harekete geçti. Bu sefer de Şanlıurfa’dan bir ekip geldi ve onlarda elektrik tesisatını kontrol ettikten sonra evde kaçağın olmadığını söylediler. Sadece, saatimizin şartelinin arızalı olduğunu söylediler.  Şanlıurfa’dan gelen ekiplerin tespitiyle evimizde her hangi bir kaçağın olmadığı teyit edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

“O şartel bize ait değildir adamlar dolandırıcılık peşindedir”

Yaşananların basına yansımasından sonra DEDAŞ’tan Müdür Yardımcısı Süleyman Ömer Yükü’nün kendilerini çağırdığını ve kendilerine “Gelin anlaşalım, bu borcun yarısını  verin, bu konuyu kapatalım.” dediğini belirten Doğruyol sözlerine şöyle devam etti:

“Bizler de suçsuz olduğumuzu ve mağdur edildiğimizi, bu cezayı kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bu sefer de bize  ‘o zaman size 83 TL bir fatura keseceğim ve geri kalan borcunuzu sileceğim’ dedi. Ama DEDAŞ’ın açıklamasına baktım. Bir şartel fotoğrafı paylaşmışlar ve güya bizim evimizde kaçak elektrik yakalamışlar gibi bir açıklama yapmışlar. Oysa o şartel bize ait değildir. Adamlar dolandırıcılık peşindedir. Yalan konuşuyorlar. İlçedeki yetkililer bize bir şey söylüyor, basına ise başka şekilde açıklama veriyorlar.”

“Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar anlamadık”

Bu işin peşini bırakmayacağını belirten Doğruyol, DEDAŞ’ın açıklamasında dile getirdiği “Elektrik aboneliğinin Burhan Doğruyol’un olmadığı” açıklamasına da açıklık getiren Kasım Doğruyol, şöyle konuştu:

“Ben, Burhan’ın ağabeyi Kasım Doğruyol olarak bütün işleriyle ilgileniyorum.  Engelli kardeşim, bu haliyle resmi işlerini nasıl görecek? DEDAŞ faturasını nasıl gidip ödeyecek. Ben, bugün, bu açıklamayı gördükten sonra babamla DEDAŞ’a gidip konu ile ilgili müdür yardımcısı Süleyman Ömer Yükü beyle görüştüm. Bize dedi ki; ‘Siz gidin evinizde oturun. Size gelen cezayı ben silmişim. Bundan sonra geldiyse bana ait.‘ Yaptıkları açıklamada ise aboneliği ağabeyinin üzerinde diye kardeşimi sahtekarlıkla suçluyorlar. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar anlamadık.”

“Durumu müdür beye izah etmesine rağmen benimle görüşmedi”

DEDAŞ’ın yaptığı açıklamasında, haberi yapan basın kuruluşlarının kendilerinden görüş almadan haberi iddialar üzerine kurguladığı yönündeki ifadeyi değerlendiren İlke Haber Ajansı (İLKHA) Genel Müdürlüğü ise konu ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

“DEDAŞ, açıklamamasında haberin tek taraflı yazıldığı dile getirilmiş. Oysaki İlke Haber Ajansında (İLKHA) yayınlanan haber okunduğunda, konuyla ilgili, İLKHA muhabirinin DEDAŞ ile yaptığı görüşmenin şu şekilde aktarıldığı görülecektir:

"Konuyla ilgili İLKHA muhabirinin görüşme isteğine DEDAŞ Viranşehir İlçe Müdürü İsmail Türk, izinde olduğu gerekçesiyle ret yanıtı verdi. DEDAŞ Viranşehir İlçe Şefi Ahmet Akgöl ile yapılan görüşmenin ardından ise Akgöl, DEDAŞ Viranşehir İlçe Müdürü adına, 'Genellikle kaçak cezayı kesenler Şanlıurfa’dan gelen ekiplerdir. Dışarıdan gelen ekipler olunca bizler fazla karışamıyoruz.' dedi."

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