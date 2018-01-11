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Bu haber 11 Ocak 2018 15:56:32 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba Açıkladı,Önüne Geçmeliyiz...

Tarım Bakanı Fakıbaba, ithal edilen et miktarının toplam talebin yüzde 5'ine karşılık geldiğini, bunu aşağı çekebilmek için buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Fakıbaba Açıkladı,Önüne Geçmeliyiz...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ithal edilen et miktarının toplam talebin yüzde 5'i oranında olduğunu bildirdi.

Fakıbaba, "Biz piyasaya yüzde 5 oranında ithal et veriyoruz. Piyasa hem regüle oluyor hem de dar gelirli insanlar et yiyebiliyor" dedi.

Et ithalatını sınırlamak için buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Fakıbaba, "Düve sayısını artıracağız, anayı çoğaltacağız, buzağı ölüm olaylarını düşüreceğiz, aşı ve aşılama, küpe ve küpeleme ücretsiz olacak. Buzağı ölüm oranlarını düşürdüğümüzde sorunun büyük kısmını halletmiş olacağız. 2018'i buzağı ölüm oranlarının azaltılması için çalışma yılı ilan ettik" şeklinde konuştu.

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