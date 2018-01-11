Mardin İl Müdürlüğünden ASP İl Müdürlüğüne ziyaret Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bengin EFETÜRK başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Hasan BİLİCİ'yi ziyaret etti. Daha sonra mardin ASP heyeti ASP İl Müdürlüğüne bağlı Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünü ziyaret edip kuruluş çalışmaları hakkında bilgi aldı.