BAŞMÜDÜR ABDULLAH GÖÇMEZ, REKTÖR TAŞALTIN'DAN DAHA MI BÜYÜK?

Ünlü bir başmüdür mü desek, STK başkanı mı desek bilemediğimiz Abdullah Göçmez’in, ne şekilde geldiğini bilmediğimiz Hastane Müdürü görevini layıkıyla icra edemezken Urfa basınının dürüstlüğünü eleştirmesi ahlaki bir davranış olarak karşılanmıyor.Hastane içinde de sevilmeyen, istenmeyen Göçmez sosyal medya hesabından Urfa basının dürüstlüğüne inanmadığını söylüyor.İlgili paylaşımında; “Urfa’da yazıp çizenlerden dürüstlüğüne inandığım birkaç kişi vardı. Bunlar haksızlık karşısında durur, belgesiz haber yapmaz, kirli pazarlığa ve aldı operasyonlarına yüz vermezlerdi. Bu delikanlı gruplardan biri istifa ediyor galiba. Urfa adına üzüldüm.” İfadelerini kullandı.Urfa’da çalışan yüzlerce gazeteciyi töhmet altında bırakan bu paylaşımı basın tarafından ‘dürüstlükten bahsedenin, dürüstlük eksiği olmaz’ yorumlarıyla değerlendirildi.Yaptığın ve Urfa basınını Urfa halkının önünde küçük düşürmeye çalıştığın paylaşımına binaen sorma gereği duyuyoruz;1) Urfa Basınını töhmet altında bıraktığın paylaşımında dürüstlükten, belgeden, kanıttan bahsederken; neden genelleyici bir tabir kullanıyorsun da o basın kuruluşunun veya basın mensubunun ismini açıklamıyorsun? Açıklamazsan müfterisin!2) Twitter paylaşımlarında görüldüğü üzere hastanede Başmüdürlük görevindeyken mesai saatleri içinde başka işlerinle uğraşmak için dışarıda geçirdiğin zamandan hastane yönetiminin haberi var mı?3) koltuğunda layıkıyla oturma adına gösterişten başka hangi faaliyetlerde bulundun?4) Urfa Basınının dürüstlüğü Abdullah Göçmez’den öğrenmek istiyor. Bize dürüstlüğü öğretmek adına 2016 – 2017 yılı içerisinde kaç saat Hastane Başmüdürlük görevi için Hastanendeki masada oturdun?5) Twitter paylaşımlarında yaptığın ziyaretlerin bilgi ve görüntüleri mevcut olduğu üzere; Mesai saatleri içinde görevinin başında olmadığın için Hastane yönetimi herhangi bir işlem uygulamıyor mu? Uyguluyorsa belgeler sunulsun ya da hastane yönetimi konu hakkında açıklama yapsın.6) Mesleğini layıkıyla yapmaya çalışan emektar gazetecilere bu itham niye?Bunların hepsini belgeli ve kanıtlı bir şekilde talep ediyoruz.