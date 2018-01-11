Hırsızlar Bu Yöntemle Arkalarında İz Bırakmıyor

Hırsızların bu defaki yöntemi diğer yöntemleri geride bıraktı. Özel bir matkap ile kapıyı açmaya çalışan hırsızlar onlarca kişinin evine bu yöntemle girmiş.Arkasında herhangi bir iz bırakmayan yöntem sayesinde hırsızlık olaylarını çok rahat bir şekilde gerçekleştiren yöntem şu şekilde;Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nin yaptığı açıklamadaHırsızların bu yeni yöntemine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Hırsızlık Büro Amirliği gerekli önlemlerin alınması konusunda vatandaşları uyarırken, matkapla kapı açma yöntemiyle onlarca eve giren şahsın da 5 aylık bir takip sonucunda yakalandığının bilgisini verdi.