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Bu haber 11 Ocak 2018 13:49:50 Tarihinde eklenmiştir.

Hırsızlar Bu Yöntemle Arkalarında İz Bırakmıyor

Hırsızların yeni yöntemi hayrete düşürüyor. Kilitli olan kapılara herhangi bir zarar vermeden açıp eve giren hırsızların yeni yöntemi şeytanın aklına gelmeyecek cinsten.

Hırsızlar Bu Yöntemle Arkalarında İz Bırakmıyor

Hırsızların bu defaki yöntemi diğer yöntemleri geride bıraktı. Özel bir matkap ile kapıyı açmaya çalışan hırsızlar onlarca kişinin evine bu yöntemle girmiş.

Arkasında herhangi bir iz bırakmayan yöntem sayesinde hırsızlık olaylarını çok rahat bir şekilde gerçekleştiren yöntem şu şekilde;
“Bilyeli maymuncuk denilen özel bir matkap edinen hırsızlar, her yerde bulunmayan ve fiyatı yüksek olan bu aletin ucuna anahtar kilidini tutabileceği bir mekanizma yerleştirip kilidi tutmalarını sağlıyorlar. Kilidin ucuna ekledikleri ince bakır tel sayesinde anahtar deliğine kolayca girebilen kilit maymuncuğu, matkabın dönmesiyle kapının kolayca açılmasını sağlıyor. Bu yöntem ile 2 – 3 saniyede kapıyı açmayı başaran hızsızlar, kapının kilidine bir zarar vermeden işlerini kolayca halledebiliyorlar.”

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nin yaptığı açıklamada “Aylardır bu yöntemle birçok eve girilmiş. İhbarda bulunan vatandaşların evlerine gidip incelemede bulunduğumuz zaman, şüpheli durumları sorgularken vatandaş, evlerine girip çıkan insanlarda şüphelendiklerini söylüyorlar. Böyle düşünmeleri normal çünkü ne camlarda ne de kapılarda herhangi bir zorlama izi göremiyorlar.”

Hırsızların bu yeni yöntemine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Hırsızlık Büro Amirliği gerekli önlemlerin alınması konusunda vatandaşları uyarırken, matkapla kapı açma yöntemiyle onlarca eve giren şahsın da 5 aylık bir takip sonucunda yakalandığının bilgisini verdi.

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