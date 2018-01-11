Urfa'da Feci Kaza,4 Yaralı...

Bu haber 11 Ocak 2018 12:47:04 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa-Siverek Karayolu'nda bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Şanlıurfa-Siverek Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülüğünü H.D'nin yaptığı, plakası öğrenilemeyen otomobil, Siverek ilçesinden Şanlıurfa'ya seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen otomobilde sürücü ile beraber, H.A. (26), E.D. (26) ve H.B. (47) ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü H.D. ile H.B, buradaki müdahalelerin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.