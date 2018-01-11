Urfa'dan Sonra Bitlis'te Görüldüler!

Avrupa'nın farklı şehirlerinden Türkiye'ye gelerek, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, "turist" görüntüsü altında faaliyet yürüten Hristiyan misyonerlerin, Bitlis’te de propaganda çalışmaları yaptıkları ortaya çıktı.

Bölge illerini mesken edinen misyonerlerin, halka Hristiyanlık propagandası yaptığı, İncil başta olmak üzere Hristiyanlığı anlatan eserler dağıttığı, daha önce Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep başta olmak üzere birçok ilde kamuoyuna yansımıştı.

Söz konusu Hristiyan misyonerlerin, bu kez Bitlis’i mesken tuttuğu ortaya çıktı.

Bitlis’teki bir markete giren biri Alman diğeri Kanada uyruklu 2 misyonerin, Hristiyanlık propagandası yaptıkları öğrenildi.

Adının açıklanmasını istemeyen market sahibi, İLKHA'ya yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



"Hz. Muhammed (SAV) hakkında, akıllarda şüphe uyandırmaya çalışıyorlar"

"İçeriye girdiklerinde bana ilk sordukları şey, 'Merhaba, İsa’yı tanımak ister misin?" oldu. Ben de kim olduklarını merak ettim ve 'evet' dedim. Telefonun çeviri programından istifade ederek, birbirimizi anlamaya çalıştık. Sürekli Hz. İsa hakkında bilgiler vererek, propagandaya başladılar. Ben de çeviri vasıtasıyla Hz. İsa ile ilgili Kur’an-ı Kerim ayetlerini yazarak, kendilerine gösterdim. Bu şekilde yaklaşık yarım saat konuştular." dedi.

Misyonerlerin ayrıca, Hz. Muhammed (SAV) hakkında akıllarda şüphe uyandırmaya çalıştıkları, bu yönde sorular sordukları ve sözler sarf ettiklerini dile getiren market sahibi, sözlerine şöyle devam etti.

"Propaganda yapan misyonerlerin çantalarında çikolata ve küçük oyuncakların olduğunu da gördüm. Bununla Müslüman çocuklarımızı kandırıp onlara şirin gözükmeye ve Hristiyanlığı anlatmak için zemin oluşturmaya çalıştıklarını sanıyorum. Anne ve babalar bu konuda dikkatli olmalı. Yetkililer de Hristiyan misyonerlerin bu kadar rahat oluşları karşısında gerekli önlemi almalı."