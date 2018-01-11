Suriye Koordinasyon Merkezi Bu Aile İle Neden İlgilenmiyor?

Urfa’da Suriyeli bir ailenin mağdur halini herkese gösterip yardım çağrısında bulunan Urfalı bir vatandaş, Suriye Koordinasyon Merkezi Müdürü’ne sert çıkıştı.‘Allahtan korkunuz yok mu?’ diyen vatandaş Suriyeli ailenin kimlikleri olmadığı için hastaneye gidemediğini dile getirirken kızgınlığını da açık açık hissettirdi.Urfalı yardımsever vatandaş yetkililerden yardım elini uzatmasını şu sözleriyle istedi;Suriye Koordinasyon Merkezinin kapısından geri çevrilen Suriyeli aileye neden yardım edilmediğini dile getiren Urfalı vatandaş;ifadelerini kullandı.Mağdur durumda olan Suriyeli aileye yardım elinin uzatılması istenirken, Suriye Koordinasyon Merkezi Müdürü’nün Urfalı vatandaşın sorularına ne gibi yanıtlar vereceği ise merak konusu haline geldi. Vatandaş, Suriye Koordinasyon Merkezi Müdürü’nden iddialara cevap vermesini bekliyor.