Suriye Koordinasyon Merkezi Bu Aile İle Neden İlgilenmiyor?

‘Allahtan korkunuz yok mu?’ diyen vatandaş Suriyeli ailenin kimlikleri olmadığı için hastaneye gidemediğini dile getirirken kızgınlığını da açık açık hissettirdi.
Urfalı yardımsever vatandaş yetkililerden yardım elini uzatmasını şu sözleriyle istedi; “Bu adamlar Suriyeli 1 aydır Suriye Koordinasyon Merkezine gidip kapıdan sürülüyorlar. 5 çocuk ve hanımının kimliği yok. Ne okula ne de hastaneye gidebiliyorlar. Kendisi de bedensel engelli.”
Suriye Koordinasyon Merkezinin kapısından geri çevrilen Suriyeli aileye neden yardım edilmediğini dile getiren Urfalı vatandaş;
“konuşmaya geldi mi Koordinasyon Merkezinin Müdürü her şey yolunda diye haberler yapıyor. Oturduğun koltuktan öyle görülüyor mu bilmem ama aşağı in milletin içine gir görürsün yolunda mı, değil mi? koltukları lütfen boşa işgal etmeyin yapamıyorsanız bırakın yapabilen yapsın. Yazıktır, günahtır. Allah’tan korkunuz yok mu? Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Soruyorum!” ifadelerini kullandı.
Mağdur durumda olan Suriyeli aileye yardım elinin uzatılması istenirken, Suriye Koordinasyon Merkezi Müdürü’nün Urfalı vatandaşın sorularına ne gibi yanıtlar vereceği ise merak konusu haline geldi. Vatandaş, Suriye Koordinasyon Merkezi Müdürü’nden iddialara cevap vermesini bekliyor.
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