Urfa İçin Son Dakika Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, güney kesimlerde bir ila 3 derece azalacağı ancak Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı!

Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırım ve benzeri) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sis, buzlanma ve don olayı uyarısı!

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksama, görüş mesafesinde daralma, hava kalitesinde azalma ve benzeri) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERDE HAVA

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla Yalova ve Kocaeli, gece saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Ege: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Akdeniz: Çok bulutlu, batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Yozgat ve Sivas çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale, akşam saatlerinden sonra Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Batı Karadeniz: Çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce ve Bolu çevrelerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Bolu ve Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu, batısı ile zamanla Erzurum, Muş, Bingöl, Bitlis, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sis hadisesi bekleniyor.