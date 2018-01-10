Urfa İçin Büyük Utanç!

Şanlıurfa, en büyük utanç olan pedofili aramalarında Türkiye'de tren olarak ilk altıya girdi.

Türkiye’de pedofili hastalığı arama motorlarında kendini hissettiriyor. Google arama motoruna yazılan “çocuk pornosu” yasal önlem ve yasaklarla azalsa da maalesef devam ediyor.

son 13 yılda arama motorlarında ilk 10 il dikkat çekiyor. çocuk pornosu araması yapan pedofili hastası bireyler arama trendlerine göre, Son 5 yılda yasal düzenleme ile arama eğilimleri azalırken 2012-

2017 arası sıralama şu şekilde;



1- Van

2- Diyarbakır

3- Gaziantep

4- Batman

5- Erzurum

6- Şanlıurfa

7- Kahramanmaraş

8- Adana

9- Trabzon

10- Hatay



Pedofili nedir?

Pedofili ya da sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık.