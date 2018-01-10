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Bu haber 10 Ocak 2018 15:48:53 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Maçında Dostluk Kazandı,2-2!

Şanlıurfaspor Antalya Belek'te karşılaştığı Osmaniyespor FK ile 2-2 berabere kaldı.

Urfa Maçında Dostluk Kazandı,2-2!

Antalya Belek'te devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Şanlıurfaspor bugün oynadığı hazırlık maçında 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Osmaniyespor FK ile 2-2 berabere kaldı.

 

Şanlıurfaspor'un gollerini 40 ve 52. dakikalarda Mehmet Albayrak atarken, Osmaniyespor FK'nin gollerini ise 13. dakikada Korak Kurt 60. dakikada ise Süleyman kaydetti.

Şanlıurfaspor'da Fevzi Özkan 63. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

 

Sarı yeşilli ekip Kamp çalışmalarında ikinci hazırlık maçını oynarken ilk maçında Ankaragücü ile golsüz berabere kalmıştı.

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Spor
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