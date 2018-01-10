Bu Üst Geçidi Süs Niyetine Yapmışlar

Urfa’nın göbeğinde ve yayaların yoğun olarak kullandığı caddede bulunan üst geçit son teknolojilere göre yapıldığı halde kullanılmıyor. Kullanılmama sebebi olarak asansörünün ve yürüyen merdivenlerinin bozuk olması gösterilen üst geçidin arızaları giderilmediği için yayalar karşıdan karşıya geçebilmek için yaklaşık 60 metre yürümek zorunda kalıyorlar.(Sarı çizgi ile yayaların yürümek zorunda kaldığı mesafe belirtilmiştir)Bahçelievler Mahallesinde bulunan üst geçit, asansör ve yürüyen merdiven teknolojisine sahip. Yayaların karşıdan karşıya geçerken daha kısa sürede ve daha az zahmetli geçmesini sağlamak için onlarca para dökülerek yapılan asansör şu an kullanılamaz durumda. Yetkililer tarafında arızalı olduğu gerekçesiyle kullanım dışı bırakılan asansörün tamir edilmesi, bakımlarının yapılması söz konusu dahi olmuyor.Durumdan dolayı karşıya geçmek isteyen vatandaşlar 60 metre ötedeki yaya geçidini kullanmak zorunda kalıyorlar.Uzun zamandır yapılan projelerin basitliği ve faydasızlığıyla gündeme gelen Urfa bir projede daha nasıl başarılı olamadığını gözler önüne serdi. Urfa’daki düzensizlikten bıkan vatandaşlaryorumunda bulundu.