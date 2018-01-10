Bu Üst Geçidi Süs Niyetine Yapmışlar

(Sarı çizgi ile yayaların yürümek zorunda kaldığı mesafe belirtilmiştir)
Bahçelievler Mahallesinde bulunan üst geçit, asansör ve yürüyen merdiven teknolojisine sahip. Yayaların karşıdan karşıya geçerken daha kısa sürede ve daha az zahmetli geçmesini sağlamak için onlarca para dökülerek yapılan asansör şu an kullanılamaz durumda. Yetkililer tarafında arızalı olduğu gerekçesiyle kullanım dışı bırakılan asansörün tamir edilmesi, bakımlarının yapılması söz konusu dahi olmuyor.
Durumdan dolayı karşıya geçmek isteyen vatandaşlar 60 metre ötedeki yaya geçidini kullanmak zorunda kalıyorlar.
Uzun zamandır yapılan projelerin basitliği ve faydasızlığıyla gündeme gelen Urfa bir projede daha nasıl başarılı olamadığını gözler önüne serdi. Urfa’daki düzensizlikten bıkan vatandaşlar “Kendi imkânlarımızla yapabileceğimiz bir arıza olsa düzeltiriz. Mesele üst geçidi oraya inşa etmek değil mesele halkın kullanıp kullanamadığıdır. Biz vatandaş olarak kullanamıyoruz. Kullanmadığımız Bir şeyin caddemizi işgal etmesinin manası yok. Madem tamir etmiyorlar söküp kaldırsınlar. Süs niyetine duran üst geçit istemiyoruz” yorumunda bulundu.
Yorum Yap