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Bu haber 10 Ocak 2018 13:42:27 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses'e Büyük Şok!

İbrahim Tatlıses'in vurulmadan önce seslendirdiği ve birçok eski şarkısının yer aldığı, "Tatlıses Klasiği" adlı albümünü izinsiz çıkaran yapımcı Erol Köse, ünlü türkücüye 98 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu. Mahkeme ayrıca 'Tatlıses Klasiği' albümünün satışı, çoğaltılması, yayınlanmasının durdurulmasına karar verdi.

Tatlıses'e Büyük Şok!

İbrahim Tatlıses eski şarkılarından oluşan, “Tatlıses Klasikleri” isimli albümünü kendisinden izinsiz olarak piyasaya sürdüğünü iddia ettiği Prodüktör Erol Köse’ye 2014'te 35 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasında son sözleri sorulan İbrahim Tatlıses’in avukatı Hayati Şahin, Talıses'e telif bedeli ödenmediğini ve şarkılarının izin alınmadan kullanıldığını belirtti. Erol Köseye Tatlıses Klasiği tazminatı

Erol Köse’nin avukatı İsmail Filiz ise, davanın reddine karar verilmesini talep ederek, “Albümü çıkaran Üçüncü Göz’dür. Eski albümlerden alındığı için yeni bir prodüktörlük, yapımcılık yoktur” dedi.

ALBÜMÜN DAĞITILMASI DA DURDURULDU

Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, “Tatlıses Klasiği” albümünde İbrahim Tatlıses’in seslendirdiği 10 eserin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Erol Köse'nin 78 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Albümde İbrahim Tatlıses'in fotoğrafının kullanılması nedeniyle de kişilik haklarının ihlal edildiğini ve haksız rekabet oluştuğunu belirten mahkeme İbrahim Tatlıses'e ayrıca 10 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi olmak üzere 20 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Tatlıses Klasiği adlı albümün ve CD'lere ilişkin her türlü reklam, promosyon, tanıtım, ilan, TV'de yayınlama, çoğaltma, dağıtım ve satışının yasaklanmasına hükmeden mahkeme kararın bir büyük gazetede de yayımlanmasına karar verdi.
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Tatlıses'e Büyük Şok!
Tatlıses'e Büyük Şok!
İbrahim Tatlıses'in vurulmadan önce seslendirdiği ve birçok eski şarkısının yer aldığı, "Tatlıses Klasiği" adlı albümünü izinsiz çıkaran yapımcı Erol Köse, ünlü türkücüye 98 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu. Mahkeme ayrıca 'Tatlıses Klasiği' albümünün satışı, çoğaltılması, yayınlanmasının durdurulmasına karar verdi.
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