Ziraat Mühendisi Adaylarına Tarımsal Danışmanlık Eğitimi

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanlığı bünyesinde görevli Ziraat Mühendisi uzman tarım danışmanları önceki gün GAP Tarım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdiği Panel ile Tarımsal danışmanlığın önemi ve faaliyetleri hakkında öğrencilere verdi. Şanlıurfa Ziraat Odası’nın çalışmaları hakkında da kapsamlı bilginin verildiği panele ilgi yoğundu.Şanlıurfa Ziraat Odası Tarımsal Danışmanları GAP Tarım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine mesleklerine ilk adımı atarken, tarımsal danışmanlığın önemi ve ziraat odalarının çalışmaları ve işleyişi hakkında kapsamlı bilgi verdi. Panelde çiftçiler için de ayrıca Pestisit kullanımının önemi ve insanlar üzerinde ki olumsuz etkileri hakkında bilgi verildi. Tarım alanındaki mesleklere ilk adım atan GAP Tarım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine tarım öğretiminin ve sahada uygulamanın zorluklarını ve önemini anlatan tarımsal danışmanlar, tarım konularında nasıl eğitim verilmesi gerektiği hakkında gençlerin şimdiden yetiştirilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini belirtti. Panel Şanlıurfa Ziraat Odası’nda görevli Ziraat Mühendisi uzman tarım danışmanları Gülistan Ertürk, Sibel Meral Avcı, Galip Gazanfer ve Serda Uçbağlar tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca panele, Harran Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr Ali Rıza Öztürkmen, ,Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Mehmet Şaka, yardımcısı İbrahim Pınarbaşı Haliliye Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Nilüfer Sertkaya ve GAP Tarım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri katılım sağladı.