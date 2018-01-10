Eyyübiye İçin Karar Yayımlandı!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçe sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Eyyübiye'nin, Yenice ve Hayatiharrani mahalleleri sınırlan içerisinde bulunan bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Buna göre kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı içerisinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hâzineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.