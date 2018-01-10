Urfa İl Sağlık Müdürlüğü, Vatandaşın Sağlığını Tehdit Ediyor

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışanların öğle yemeği ihtiyacının karşılanması amacıyla müdürlük binasında bulunan yemekhanede yapılan yemeklerin sebep olduğu koku ve dumanlar çevre sakinlerini rahatsız ediyor.Yemekhanede ayda 2 defa yapılan patlıcanlı kebabın sebep olduğu dumanlar çevrede göz gözü görmemesine neden olacak yoğunlukta oluyor. Vatandaşalar durumun yaşattığı rahatsızlıktan dolayı şikâyette bulundu.İhbar Hattımıza ulaşan videoda Şanlıurfa İl sağlık Müdürlüğü’nün yemekhanesinde yapılan yemeklerden dolayı rahatsız olduklarını dile getiren vatandaşlaryorumunda bulundu.Dumanların yoğun bir şekilde birkaç sokak ötedeki alanları bile kapladığı görülüyor. Menüye ayda iki defa mangalı ekleyen kişiler mangalın yapımı için gerekli koşulları sağlamıyorlar. Baca ve filtre kullanmayan Urfa İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların sağlığını etkilerken, konu hakkında yapılan şikâyetler de değerlendirilmiyor.Ayda 2 defa aynı durumla karşı karşıya geldiklerini dile getiren vatandaşlarifadelerini kullandı.Videolarda görünen rezaletin insanları nasıl rahatsız ettiğini gözler önüne sererken, çevre halkı yetkililerin bu duruma artık el atmaları gerektiğini vurgulayarak, yardım bekliyorlar.