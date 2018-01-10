Urfa İl Sağlık Müdürlüğü, Vatandaşın Sağlığını Tehdit Ediyor

Yemekhanede ayda 2 defa yapılan patlıcanlı kebabın sebep olduğu dumanlar çevrede göz gözü görmemesine neden olacak yoğunlukta oluyor. Vatandaşalar durumun yaşattığı rahatsızlıktan dolayı şikâyette bulundu.
İhbar Hattımıza ulaşan videoda Şanlıurfa İl sağlık Müdürlüğü’nün yemekhanesinde yapılan yemeklerden dolayı rahatsız olduklarını dile getiren vatandaşlar “Yemekhanede ayda iki defa mangal yakılıyor. Çalışanlar fazla olduğu için onlara yetecek kadar yemek yapmak zorunda kalan aşçılar saatlerce yemek yapımıyla uğraşıyorlar. Bu sırada çıkan mangal dumanı bizleri rahatsız ediyor. Mahalle saatlerce mangal dumanına maruz kalıyor. Üzerine koku sindiği için balkona serdiğimiz çamaşırları kuruduktan sonra bir daha yıkamak durumundan kalıyoruz. Dumanlar o kadar yoğun ve uzun sürüyor ki göz gözü görmeyecek hale geliyor.” yorumunda bulundu.
Dumanların yoğun bir şekilde birkaç sokak ötedeki alanları bile kapladığı görülüyor. Menüye ayda iki defa mangalı ekleyen kişiler mangalın yapımı için gerekli koşulları sağlamıyorlar. Baca ve filtre kullanmayan Urfa İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların sağlığını etkilerken, konu hakkında yapılan şikâyetler de değerlendirilmiyor.
Ayda 2 defa aynı durumla karşı karşıya geldiklerini dile getiren vatandaşlar “Beyaz masaya şikâyette bulunduk. Ekipleri yönlendireceğiz cevabını veriyorlar. Ekip o anlarda değil de başka vakitlerde geldikleri için sorunu göremiyorlar. Biz tekrardan şikâyette bulunduğumuz zaman ise ‘Ekipleri gönderdik bir şey bulamadılar’ cevabını alıyoruz” ifadelerini kullandı.
Videolarda görünen rezaletin insanları nasıl rahatsız ettiğini gözler önüne sererken, çevre halkı yetkililerin bu duruma artık el atmaları gerektiğini vurgulayarak, yardım bekliyorlar.
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