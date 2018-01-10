Urfa Polisi Numarayı Yemedi...

Şanlıurfa’da piyasa değeri 750 bin TL olan çalıntı 12 adet lüks otomobil ele geçirildi. Otomobilleri 2 kişinin Ankara’da bir Renta car şirketinden kiraladıktan sonra getirdikleri Şanlıurfa’da devir’ini vermeden sattıktan sonra yedek anahtarlarıyla çaldıkları belirlendi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Önceki gün gece geç saatlerde Şanlıurfa merkezden piyasa değeri 750.000 TL olan 12 adet lüks sınıf araç çalındığı bilgisi alınması üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapmış oldukları çalışmalarda çalıntı otomobillerden 4’ünü Birecik otoban girişinde,3’ünü Şanlıurfa Diyarbakır yolu çıkışında, 5 aracı ise il merkezinde M.K,E.G, A.Ş,M.Ş ,O.Ş. S.M M.Ş ,A.Ş ,D.Y ve S.K isimli şahıslarla birlikte suçüstü yakaladı.Açıklamada araştırmayı derinleştiren polis ele geçirilen araçların Ankara’da bir otomotiv ve Rent’a Car şirketine ait olduğu bu araçları M.Ş ile S.K’ nın kiraladıktan sonra getirdikleri Şanlıurfa’da farklı kişilere devir’ini vermeden sattıkları olay gecesinde M.Ş ve S.K’nın diğer şüpheliler ile birlikte Ankara’dan geldikleri Şanlıurfa’da bu araçları yedek anahtarlarıyla çaldıkları, Ankara’ya götürülmek istenirken yolda suçüstü yakalandığı belirtildi.Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken M.Ş ile S.K 6 ayrı suçtan tutuklanarak ceza evine konulduEle geçirilen 12 otomobil ise sahiplerine teslim edildi.