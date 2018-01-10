Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 10 Ocak 2018 13:16:09 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Polisi Numarayı Yemedi...

Şanlıurfa’da piyasa değeri 750 bin TL olan çalıntı 12 adet lüks otomobil ele geçirildi. Otomobilleri 2 kişinin Ankara’da bir Renta car şirketinden kiraladıktan sonra getirdikleri Şanlıurfa’da devir’ini vermeden sattıktan sonra yedek anahtarlarıyla çaldıkları belirlendi.

Urfa Polisi Numarayı Yemedi...

Şanlıurfa’da piyasa değeri 750 bin TL olan çalıntı 12 adet lüks otomobil ele geçirildi. Otomobilleri 2 kişinin Ankara’da bir Renta car şirketinden kiraladıktan sonra getirdikleri Şanlıurfa’da devir’ini vermeden sattıktan sonra yedek anahtarlarıyla çaldıkları belirlendi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Önceki gün gece geç saatlerde Şanlıurfa merkezden piyasa değeri 750.000 TL olan 12 adet lüks sınıf araç çalındığı bilgisi alınması üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapmış oldukları çalışmalarda çalıntı otomobillerden 4’ünü Birecik otoban girişinde,3’ünü Şanlıurfa Diyarbakır yolu çıkışında, 5 aracı ise il merkezinde M.K,E.G, A.Ş,M.Ş ,O.Ş. S.M M.Ş ,A.Ş ,D.Y ve S.K isimli şahıslarla birlikte suçüstü yakaladı.

Açıklamada araştırmayı derinleştiren polis ele geçirilen araçların Ankara’da bir otomotiv ve Rent’a Car şirketine ait olduğu bu araçları M.Ş ile S.K’ nın kiraladıktan sonra getirdikleri Şanlıurfa’da farklı kişilere devir’ini vermeden sattıkları olay gecesinde M.Ş ve S.K’nın diğer şüpheliler ile birlikte Ankara’dan geldikleri Şanlıurfa’da bu araçları yedek anahtarlarıyla çaldıkları, Ankara’ya götürülmek istenirken yolda suçüstü yakalandığı belirtildi. 

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken M.Ş ile S.K  6 ayrı suçtan tutuklanarak ceza evine konuldu
Ele geçirilen 12 otomobil ise sahiplerine teslim edildi.
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Urfa Polisi Numarayı Yemedi...
Urfa Polisi Numarayı Yemedi...
Şanlıurfa’da piyasa değeri 750 bin TL olan çalıntı 12 adet lüks otomobil ele geçirildi. Otomobilleri 2 kişinin Ankara’da bir Renta car şirketinden kiraladıktan sonra getirdikleri Şanlıurfa’da devir’ini vermeden sattıktan sonra yedek anahtarlarıyla çaldıkları belirlendi.
Urfa'da Büyük Operasyon,Şebeke Çökertildi...
Urfa'da Büyük Operasyon,Şebeke Çökertildi...
Suriyelilere sahte belge düzenledikleri iddiasıyla Mardin’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı.
Çimşit Satranç Turnuvasının Açılışını Yaptı
Çimşit Satranç Turnuvasının Açılışını Yaptı
Viranşehir Kaymakamı,Ömer Çimşit Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ödüllü satranç turnuvasının açılışını yaptı. Belediye Spor Kompleksinde düzenlenen Satranç Turnuvasının açılışına Ömer Çimşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Şube Müdürü Ekrem İştin, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Urfalı Sanatçının Acı Günü..
Urfalı Sanatçının Acı Günü..
Şanlıurfalı türkücü Zekeriya Ünlü'nün yeğeni Hacı Orhan Ünlü hayata gözlerini yumdu.
Otomobil Sulama Kanalına Uçtu 2 Ölü
Otomobil Sulama Kanalına Uçtu 2 Ölü
Şanlıurfa'da, kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Araçtaki bir genç kız çevredekiler tarafından kurtarıldı, sürücü Hasan Türkmen ile adı Fatma U yaşamlarını yitirdi.
Yavuz'dan yeni yıl mesajı
Yavuz'dan yeni yıl mesajı
Şanlıurfa Son İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Yavuz, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2018'in hayırlı olması temennisinde bulundu.
Hasan Karadaş ‘tan yeni yıl mesajı
Hasan Karadaş ‘tan yeni yıl mesajı
Şanlıurfa Taksiciler Derneği Başkanı Hasan Karadaş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2018'in hayırlı olması temennisinde bulundu.
Urfa'da 500 Polisle Denetleme!
Urfa'da 500 Polisle Denetleme!
Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun talimatı doğrultusunda; Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelini kapsayan uygulamalar yapıldı.
​Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon 9 Gözaltı
​Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon 9 Gözaltı
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
Urfa'da Cezaevinde Firar Etmişti,Tanınmamak İçin Bakın Ne Yaptı!
Urfa'da Cezaevinde Firar Etmişti,Tanınmamak İçin Bakın Ne Yaptı!
Şanlıurfa Açık Cezaevinden firar eden hükümlü Halit O., Adana’da saklandığı evde yakalanırken, zanlının yakalanmamak için saçlarını boyattığı öğrenildi.
Urfa İl Müftülüğü Bu Yıl İlkini Gerçekleştiriyor
Urfa İl Müftülüğü Bu Yıl İlkini Gerçekleştiriyor
​Şanlıurfa İl Müftülüğü “Diriliş Etkinlikleri” kapsamında Grup Genç ve Harun Beyaz’ı konuk ediyor.
Urfa'da Çaldılar,Mardin'de Yakalandılar!
Urfa'da Çaldılar,Mardin'de Yakalandılar!
Şanlıurfa’da iki yıl önce çalınan motosiklet, Mardin’de yakalandı. Olayda iki kişi gözaltına alındı.
Urfa İçin Büyük Utanç!
Urfa İçin Büyük Utanç!
Urfa Maçında Dostluk Kazandı,2-2!
Urfa Maçında Dostluk Kazandı,2-2!
Tatlıses'e Büyük Şok!
Tatlıses'e Büyük Şok!
Ziraat Mühendisi Adaylarına Tarımsal Danışmanlık Eğitimi
Ziraat Mühendisi Adaylarına Tarımsal Danışmanlık Eğitimi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
12°C / 7°C
Durum
Çok Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:32
Öğle
12:39
İkindi
15:12
Akşam
17:35
Yatsı
18:55
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿