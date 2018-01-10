Mahmut Tanal’dan Urfalı Vekillere Gönderme Urfaspora Destek

"Şanlıurfaspor kulüp başkanı Emin Yetim’e verilen ömür boyu hak mahrumiyeti cezasının hiç hukuki boyutu olmadığı, hukuka intikal etmiş iki tarafın da şikâyetçi olduğu bir davada mahkemece bir mahkûmiyet olmadığı için TFF tarafından kulüp başkanına verilen cezanın dünyada başka bir örneği yoktur. Şanlıurfa belediyesi, seçilmiş milletvekilleri, bakanları Urfaspor’a bir katkı sunmamaktadır. Şanlıurfaspor ve Şanlıurfalılar sahipsiz değildir. Biz mecliste ve her yerde savunmaya devam edeceğiz. Ben burdan Urfa milletvekillerine sesleniyorum ne olur Urfa’ya, Urfaspor’a sahip çıkın. Hep İstanbul vekili olarak ben mi sahip çıkacağım? Gerçi anayasamızın 81. Maddesi bana bu hükmü vermekte. Urfalılar mağdur Urfaspor mağdur ve sahipsiz ama biz onların yanındayız” dedi.
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