Zamlar Yarışıyor

Tam Bilet 1.75 TL

2.50 TL

Öğrenci 1.25 TL

1.65 TL

Özellikle Urfa’da ulaşıma ve gıdaya yapılan son zamlardan vatandaş oldukça mağdur duruma düştüklerini dile getirirken, asgari ücrete yapılan 200 Liralık zamma sevinemediler.Vatandaş, “Asgari ücret 1603 TL oldu fakat yapılan zam diğer zamlara gidecek. Suya, elektriğe, ulaşıma zam yapıldı. Hepsi de mecbur olarak kullandığımız şeyler. Hangi birinden kısalım” yorumunda bulundu.Gaziantep Belediyesi’nin yaptıkları proje ile suya %15 indirim yapmasını gündeme taşımıştık. Birçok Urfalı vatandaş komşu şehirde yapılan ve vatandaşa oldukça kolaylık sağlayan projelerin neden Urfa’dan yapılmadığını sorgulayarak yetkililerden açıklama beklemişti.Gaziantep’in vatandaşların rahatlamasına yönelik yaptıkları projeleri basında gururla sunmasından sonra birçok Urfalıdiyerek tepkisini gösterdi.Özellikle Urfa’da trambüs projesiyle ulaşımın ucuzlaması beklenirken zam ile karşılaşan vatandaşlardedi.ikenikenAradaki fiyat farklarının bariz belli olduğunu dile getiren belli kesimler zamlara çok da tepki gösterilmemesi gerektiğini dile getiriyor.