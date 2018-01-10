Zamlar Yarışıyor

Vatandaş, “Asgari ücret 1603 TL oldu fakat yapılan zam diğer zamlara gidecek. Suya, elektriğe, ulaşıma zam yapıldı. Hepsi de mecbur olarak kullandığımız şeyler. Hangi birinden kısalım” yorumunda bulundu.
Gaziantep Belediyesi’nin yaptıkları proje ile suya %15 indirim yapmasını gündeme taşımıştık. Birçok Urfalı vatandaş komşu şehirde yapılan ve vatandaşa oldukça kolaylık sağlayan projelerin neden Urfa’dan yapılmadığını sorgulayarak yetkililerden açıklama beklemişti.
Gaziantep’in vatandaşların rahatlamasına yönelik yaptıkları projeleri basında gururla sunmasından sonra birçok Urfalı “O kadar da vahim durumda değiliz. Bizim de Antep’e göre daha ucuz olan alanlarımız var. Kimse neden bunlardan bahsetmiyor” diyerek tepkisini gösterdi.
Özellikle Urfa’da trambüs projesiyle ulaşımın ucuzlaması beklenirken zam ile karşılaşan vatandaşlar “Antep’te o ucuz bu ucuz derken ulaşımın ne kadar olduğunu biliyor musunuz?” dedi.
Urfa’da Tam Bilet 1.75 TL iken Antep’te 2.50 TL
Urfa’da Öğrenci 1.25 TL iken Antep’te 1.65 TL
Aradaki fiyat farklarının bariz belli olduğunu dile getiren belli kesimler zamlara çok da tepki gösterilmemesi gerektiğini dile getiriyor.
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