Başkan Kaya'dan 10 Ocak Gazeteciler Günü Mesaji

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Kaya Mesajında;“Çağımızın önemli mesleklerinden biri olan gazetecilik, uygun manada haberin doğrusunu insanlara ulaşmasını sağlamak gibi anlamlı bir görev içermektedir. Hızla gelişen teknolojinin ve iletişim çağının hayatımızın her noktasına nüfuz ettiği günümüzde bu anlayışla görev icra eden tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en samimi duygularımla kutluyorum.Doğru, tarafsız ve evrensel normlara uygun bir anlayış çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu bilgilendiren, bu yolda her an haber peşinde koşturan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmektedirler. Bunları yaparken basın mensuplarının; basın meslek ilkelerini gözetmesi, kişilik haklarına saygı göstermesi, dünyanın en zengin dillerinden biri olan Türkçemizin kullanılmasına ve korunmasına özen göstermesinin de son derece önemli olduğu bilinciyle hareket etmeleri kanaatindeyim.İlimizde bulunan değerli basın emekçilerimiz de bu doğrultuda çalışarak bizlere en güzel hizmeti vermek için çaba gösteriyorlar. Bizlerle sürekli beraber olan, destek veren ve çalışma arkadaşlarım olarak gördüğüm değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım.”