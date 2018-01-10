Urfa'da Büyük Operasyon,Şebeke Çökertildi...

Bu haber 10 Ocak 2018 00:53:51 Tarihinde eklenmiştir.

Mardin merkezli sahtecilik operasyonu düzenlendi. Suriyeli misafirlere sahte belge düzenledikleri iddiasıyla Mardin ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Mardin adliyesine sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Suriyeli misafirlere sahte ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport ve evlilik cüzdanı düzenleyen biri Türkiyeli 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Mardin ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada sahte kimlik belgeleri, pasaportlar ve belge basımında kullanılan kâğıtlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu 2'si tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar cezaevine konuldu.