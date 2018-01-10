Meclis Başkanı Taş'tan 10 Ocak Gazeteciler Günü Mesajı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis Başkanı Mustafa Taş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, gazetecilerin mesleklerini fedakarlıkla icra ettiğini ve bu noktada basın emekçisi olduklarını vurgulayan Meclis Başkanı Mustafa Taş, “Gazeteciliğin fedakârlık isteyen, özverili çalışmayı gerektiren bir meslek oduğu günümüzde, kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerimiz, doğru ve tarafsız haber verme, özel hayata ve insan haklarına saygı ilkelerinden ödün vermeden çalışan birer basın emekçileridir.

Sosyal, kültürel ve ekonomik konuları gündeme taşıyarak ilimizin gelişimine katkı sağlayan değerli basın emekçilerinin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü´nü kutluyor, bu vesile ile görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.