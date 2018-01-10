Büyükelçi Önen’den Gazeteciler Günü mesajı,Urfa’dan Çin’e canlı bağlantı

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayınladı. Büyükelçi Önen mesajında, gazetecilik mesleğinin fedakârlık isteyen bir meslek olduğunu söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi A.Emin Önen, gazetecilik mesleğinin çok önemli ve sorumluluk isteyen bir meslek olduğunu belirterek, “Haberleri doğru, farklı görüş ve düşünceleri uygun bir dille ortaya koymada, toplumun bilgilenmesinde, bilinçlenmesinde ve toplumsal barış, huzur, güven ortamının güçlenmesinde basının önemli payı vardır. Demokrasinin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde etkin rol oynayan gazetecilik mesleği, en dinamik ve fedakârlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir” dedi.

Gazetecilik önemli bir güç ve kurum

Gazeteciliğin fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu belirten Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, “Çok zor şartlarda mesleklerini yürüten, halkın gözü, kulağı olan, idarecilere ışık tutan medya mensuplarının özverili çalışmalarını takdir etmemek mümkün değildir. Basın; ülkenin geleceği ve milletin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru, tarafsız şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan, toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen önemli bir güç ve kurumdur. Gazeteciler bölge, ülke ve dünya gündemini belirlemede büyük rol oynamaktadır. İnsanlar, basından okudukları ve öğrendikleri haber ve yorumlar doğrultusunda bilgi sahibi olmaktadır. Bu açıdan gazetecilerin yaptıkları haber ve değerlendirmeleri ile toplumu doğru bilinçlendirme sorumlulukları da bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi; Medya kuruluşlarının herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan, ülkemizin her bir köşesinde, dünyanın dört bir tarafında olup biteni insanımıza ulaştırmasını sağlamak demokrasinin de gereğidir. Dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın meselelerini takip edebilen, söz söyleyebilen, katılımcı, gerçeklerden kaçmayan bir toplum ancak özgür, şeffaf, hakkaniyetli medya organlarıyla mümkündür. Bugün Türkiye basın özgürlüğü, en yeni iletişim teknolojileri, sosyal medya, internet gazeteciliği konularında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Gazetecilik sadece haber aktarmak değil aynı zamanda yorum yapmaktır; fakat maalesef fikir özgürlüğü konusundaki hassasiyetimizi istismar eden bazıları, dezenformasyon yaparak manipülatif haberlerle milletimizin kardeşliğini, devletimizin bütünlüğünü bozmaya çalışıyor. Geçmişte Türkiye vesayet odaklarından, onların medya aracılığıyla demokrasiyi, hukuku, seçilmiş hükümetleri baskı altına alma çabalarından çok çekmiştir. İnanıyoruz ki; amacı gerçekten habercilik olanlar ile haberciliği araçsallaştıranlar tefrik edildikçe medya kuruluşlarımız gelişmiş ülkelerde olduğu gibi asli fonksiyonlarını icra edecek, ülkemizin demokrasi standartlarının artmasına, kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Çalışan gazetecilerimizin rahat çalışma koşullarına sahip, emeğinin hakkını alabildiği, kendini geliştirebildiği bir basın ortamına kavuşmaları en büyük dileğimizdir. Bu düşüncelerle, medya mensuplarımızın ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Urfa’dan Çin’e canlı bağlantı

Pekin Büyükelçisi Önen, şu an şu an olduğu gibi geçtiğimiz yıllarda Çin’de olmasına rağmen, basın mensubu arkadaşlarımızın yine yanlarında olduklarını, hatta Şanlıurfa’dan bile takip eden Televizyon Programcısı arkadaşlarımızın Çin’deki ziyaretleri ile ilgili çalışmaları telefonla kendisine bağlanarak verme gayreti içinde olduğunu hatırlattı.