Büyükelçi Önen’den Çin Tarım Bakanına ziyaret

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin’e giderek kendisini ziyaret eden Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile birlikte Çin Tarım Bakan Yardımcısı Qu Donghyu’yu ziyaret ederek, Çin ve Türk çiftçileri arasında ne gibi şeyler yapılabileceği, nasıl değerlendirileceği konusunda görüş alışverişinde bulundular.Büyükelçi Emin Önen, Çin Pazarının Türk çiftçisi için büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.Türk çiftçisinin Çin Pazarından faydalanma yollarını araması, kararlaştırması gerektiğini, Tarım Bakanlığımızın da gerekli çalışmaları yürüttüğünü ve Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’in bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere Çin’in başkenti Pekin’e geldiğini belirten Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, “Tarım Bakan Yardımcımızla birlikte Çin Tarım Bakan Yardımcısı Qu Donghyu’yu ziyaret ettik ve görüşmelerde bulunduk. Çin 160 milyar dolar ile dünyanın en büyük tarım ürünleri ithalatçısı. Aynı zamanda Çin pazarı, Türk çiftçisi için de büyük fırsatlar sunuyor” dedi.Çin'in nüfus artışı, hammadde ihtiyacı ve değişen tüketici tercihleri ile tarımsal ihracatta büyük fırsatlar sunduğunu, bununda Türk çiftçisi için önemli olduğunu belirten Büyükelçi Önen, “Çin, birçok tarımsal üründe dünyanın en büyük yetiştiricileri arasında. Yinede iç tüketimi karşılamakta yetersiz kalıyor. Çin'in artan tarımsal ithalatını avantaja çevirebiliriz. Tarım Bakan Yardımcımızla birlikte Çin Tarım bakan Yardımcısını ziyaret ederek neler yapılabiliri konuştuk. Çiftçilerimiz önlerine çıkan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelidirler diye düşünüyorum” diye konuştu.Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ise, iki ülke arasındaki tarihi ve ekonomik ilişkilere işaret ederek Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi İpek Yolu çerçevesinde uzun geçmişe sahip olduğunu ve Türkiye'nin Doğu ve Batı medeniyetleri arasında bulunduğunu belirterek, “Tarihi İpek Yolunun demir ve deniz yoluyla yeniden canlandırılmasını hedefleyen ‘Kuşak ve Yol Projesi’ ikili ilişkilerin geliştirilmesi için bir fırsattır. İki ülkenin tarım alanında iş birliğini geliştirmesi ve genişletmesi de önem taşımaktadır. Türkiye olarak Çin'e kirazın yanı sıra narenciye ve süt ürünleri de ihraç etmek istiyoruz” dedi.Çin Tarım Bakan Yardımcısı Qu Donghyu da, coğrafi konumu dolayısıyla ‘Kuşak ve Yol Projesi'nde önemli bir ülke olan Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini ve iki ülke arasında tarım alanında ortak mekanizma kurulması gerektiğini söyledi.İkili ticaret hacmine de değinen Çinli Bakan Yardımcısı Qu Donghyu, Türkiye'nin Çin'e yaptığı ihracatın çok daha iyi olabileceğini belirterek, helal gıdaların Çin'de Müslüman etnik grupların yanı sıra gayrimüslimler tarafından da tüketildiğini, ancak Türkiye'deki helal gıdaların Çin'e ihraç edilebileceğini belirtti.Qu Donghyu, Türkiye'yi bu 2018 yılı içersinde Çin'de düzenlenecek Çay ve Gıda Fuarına davet etti.Pekin Büyükelçisi A.Emin Önen, daha sonra Kazakistan’ın Çin Halk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi Shakhrat Nuryshev’e nezaket ziyaretinde bulunarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.