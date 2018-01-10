Urfa'da Yangın Evi Küle Çevirdi!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, klimadan çıktığı belirtilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Olay bu gün saat 12.30 sıralarında, ilçenin Yeni Mahallesi'nde Veysi Gezer’e ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin klimasından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın esnasında evde olmadığını söyleyen Veysi Gezer, “Ben işteydim, eşim de kızımı okula götürmek için evden çıkmış. Babamla komşu olduğumuz için kardeşim bizim evden dumanın çıktığını fark ederek durumu itfaiyeye bildirmiş. Bu evin borcunu daha bitirmemiştim, yaptığımda da kaymakamlığın yardımıyla yapmıştım. Yetkililerden yardım bekliyorum." dedi.