SGK'dan Açıklama,Gerçeği Yansıtmıyor...

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı hususunda gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı belirtildi.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin "iş kazası ve meslek hastalığı" sigortası kapsamına alınmasını, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlı hale getirilmesi ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kurulmasını içerdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Stajyer veya öğrencilerin sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanmasına yönelik herhangi bir değişiklik getirmemektedir. Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dâhil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır."