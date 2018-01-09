2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir evde çıkan yangında alevler arasında kalan 2 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, Şehitkmail ilçesinin Eyüp Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa ve Hasret Durusoy çiftinin bir ay önce taşındıkları evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında 3 yaşındaki oğluyla beraber mutfakta olan anne Hasret Durusoy, oturma odasından yükselen dumanları fark ederek komşulardan yardım istedi. Bu sırada odada yalnız olan kızı Cemre'yi kurtarmaya çalışan anne, alevler nedeniyle odaya giremedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangın yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, odada alevler arasında mahsur kalan minik Cemre’yi kurtarıp yangın yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan minik Cemre, sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cemre, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan anne Durusoy, oğlu ve bir komşusu ise Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan minik Cemre'nin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.