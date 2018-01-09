Başkan Mehmet Yavuz’Dan Gazeteciler Günü Mesajı

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, gazeteciler günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.Başkan Mehmet Yavuz yayınladığı mesajında; “10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı Kanun ile yürürlüğe girerek, basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilmiştir.Halkın doğru ve tarafsız habere ulaşması için çalışan basın kuruluşları, gelişmiş toplumların itici gücüdür. Bu çalışmayı yapan basın emekçilerinin objektif, toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlüklere duyarlı olması ise gelişmiş demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarındandır.Basınımız, geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme göstererek, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırmakta olup demokrasimizin güçlenmesine katkılarsağlamaktadır. Bu gelişmede, şüphesiz en büyük pay, görevini fedakârca yapan basın çalışanlarına aittir.Şanlıurfa’mızın tanıtılmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine de önemli katkılar sağlayan yerel basın çalışanlarının bu güne kadar gösterdikleri gayreti, bundan sonra da aynı hassasiyetle sergileyeceklerine inanıyorum.Bu düşüncelerle basın çalışanlarının haklarını düzenleyen yasanın yürürlüğe girmesinin yıldönümü olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor, Şanlıurfa’mız genelindeki tüm basın emekçilerine ve ailelerine sağlık, esenlik ve mutluluk dileğiyle çalışmalarında başarılar diliyorum.