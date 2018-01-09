​Urfa Bayan Basketbolunda Seviye Yerlere Düştü

Urfa’da bayan basketboluna büyük katkıları ve emekleri olan Emine Gözen’in önceki yıllarda özverili çalışmalarıyla kurulan ve DSİ ‘nin yöneticileri tarafından verilen destekle takım haline gelen DSİ bayan basketbol takımında seviye yerlere düştü.Takımın kurucu hocası Emine Gözen’in takıma kendi transfer ettiği oyuncuların kimden cesaret aldıkları bilinmez maç içinde hocalarına saygısızlık yapmalarına göz yuman DSİ spor kulüp yönetimi kurucu hocanın takımdan ayrılmasına da sessiz kaldılar. Her takımda antrenör, sporcu ayrılabilir veya gönderilebilir ama emeğe ve kişilere saygılı olmak gerekir. Yeni bir hoca ile anlaşan DSİ bayan basketbol takımı hafta sonu oynadıkları maçtan galip gelince takım sporcularının sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar basketbol gibi elit bir sporda seviyenin nerelere düştüğünü gösterdi.DSİ bayan basketbol takımının sosyal medya hesabından da aynı seviyesiz paylaşımlar yapılınca Urfa’da ki bayan basketbolcular paylaşımı eleştiri yağmuruna tuttular. Yorumların hepsinde DSİ spor kulübünün paylaşımı eleştirince kulüp tüm yorumları sildi ve paylaşımı yorumlara kapattı.Şimdi soruyoruz; Amaç Urfa’da sporu basketbolu geliştirmek ise neden dışarıdan oyuncu transferleri yapılıyor? DSİ spor kulübünün sosyal medya hesabında paylaşılan bu alaylı gönderme dolu mesajları kim yazıyor?Kulüp yazıyorsa ayıp, yok sporcuları yazıyorsa bu iki kere ayıp. Eğer gerçekten sporcular bu seviyesiz işleri yapıyorsa kulüp yönetimi gereken cezayı verdi mi, vermediyse akıllara şu soru geliyor; DSİ bayan basketbol takımını sporcular mı yönetiyor yoksa kulüp yönetimi mi? Tüm spor branşlarında olduğu gibi basketbolda da artık bu işleri ehli olanlar yapmalı aksi taktirde spora katkı sunmak yerine büyük zararlar veriyorlar.