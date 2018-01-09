Şanlıurfa Milletvekili Yılmaztekin’den Gazetecilere “kutlama” mesajı

Şanlıurfa/ AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Av. Kemalettin Yılmaztekin, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.Yılmaztekin mesajında, tarafsız ve özgür basının, toplumsal tercihlerin belirlenmesi, formüle edilmesi ve siyaset kurumuna aktarılması için vazgeçilmez olduğuna vurgu yaptı.Basın ve ahlak ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, üretken, toplumsal sorumluluğu üst düzey, demokrasinin güçlenmesi için çalışan tarafsız gazeteciliğin önemine dikkati çeken Av. Yılmaztekin, mesleğini bu ilkelerle sürdürenlerin ülkenin gelişmişliğine ve kalkınmasına katkı sağlayacağının aşikâr olduğunu ifade etti.Basının öneminin altını çizerken 15 Temmuz’u da hatırlatan Milletvekili Av. Yılmaztekin, “Aslında basının rolü ve ne yapması gerektiği hakkında ciltlerce ansiklopedi yazsak, yine de 15 Temmuz’un lisanı haliyle anlattıklarını anlatamayız” ifadelerini kullandı.“O gece basın; toplumun bilinçli hareket etmesi, birlik ve beraberlik ruhunun zirve yapması, halkın iradesine sahip çıkması konusunda üzerine düşeni eksiksiz yerine getirdi” diyen Av. Yılmaztekin, şöyle devam etti:“O karanlık gecede; milletinin başında dimdik duran Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarını, doğru ve hızlı bir şekilde halka ulaştıran basın mensupları, darbenin bastırılmasındaki en önemli aktörlerden biriydi.”Mesleğini en iyi şekilde yerine getiren 15 Temmuz örneğindeki gazetecilere karşın mesleğini kalkan olarak kullananları da hatırlatan Yılmaztekin, bu konuda da şunları kaydetti:“Ülkemizde yıllarca kamuoyunu yönlendirme, manipüle etme ve algı operasyonları için araçsallaştırılmış olan basın, siyaset kurumunu tahakkümü altına almak isteyenlerin iştahla abandıkları bir alan olmuştur.Sosyal ve demokratik bir hukuk devletinde, sermaye sahiplerinin bürokratik oligarşiyle işbirliği içerisinde sivil siyasete müdahalelerini meşrulaştırmak veya müdahaleye ortam sağlamak üzere basını kullanması kabul edilemez.Basın ve ifade özgürlüğü kavramları, kimsenin fiili ya da düşünsel hiçbir illegal işine serbestiyet sağlayacağı alan yaratmaz. Mesleği gazetecilik ve görevi toplumu bilinçlendirmek olan birinin, her türlü ihanete bulaştıktan sonra, cebindeki sarı basın kartı ile kendisine dokunulmazlık zırhı talep etmesi, makul ve masum bir iş değildir.”AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yılmaztekin, mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:“Doğruluk ve tarafsızlığına halel getirecek kirli ilişkilerden uzak, doğru kaynaklardan beslenerek ülkemizin ilerlemesine, demokrasinin güçlenmesine birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkı sağlayan fedakâr ve cefakâr basın mensuplarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü’ kutluyor, hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”