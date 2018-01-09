Yılın Öğretmeni Urfa'dan!

Şanlıurfa Siverek’te köy öğretmeni 31 yaşındaki Hasan Başdemir, Türk EğitimSen tarafından yılın öğretmeni seçildi. Gedik Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Baş-demir, ödülünü şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz’ın elinden alacak. Başdemir, 1994’te 8 yaşındayken demirci ustası babası Nuri Başdemir’i yitirdi. Hasan Başdemir ve annesi Raziye, yetim aylığıyla ağır ekonomik koşullar altında hayat mücadelesini sürdürdü. Başdemir, annesinin büyük desteğiyle okudu, öğretmen oldu, 7 yıldır öğretmenlik yapıyor.yoksulluk içinde okuduğunu söyleyen Başdemir, kendisi gibi yokluk içinde olan öksüz, yetim çocuklara destek olmak için kolları sıvadı. 31 yaşındaki Hasan öğretmen, editörlüğünü de yaptığı Sina Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi çıkarmaya başladı. Bu sayede yüzlerce hayırsevere ulaştı. Bu sayede 400’den fazla okula yardım ulaştırdıklarını son 3 yılda 140’dan fazla kütüphane açtıklarını, 100 binden fazla kitap dağıttıklarını söyleyen Başdemir, “Bazı kitapları yayınevleriyle anlaşarak özel bastırdık. Geçen yıl Küçük Prens’i 5 bin adet bastırdık. Bu yıl da 3 bin adet Nutuk bastırıyoruz. Yüzlerce okulun kütüphanesini inşa ettik. Bunları boyadık, kitaplarla doldurduk.Bunun yanı sıra binlerce öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bot ve kaban giydirdik” dedi. Başdemir’in; 3 şiir kitabı, babasını anlattığı ve önsö- zünü Zülfü Livaneli’nin yazdığı bir öykü kitabı, alanıyla ilgili 2 konu anlatımlı sorubankası kitabı bulunuyor.