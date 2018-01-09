​Viranşehir İlçe Başkanı Değişti

“Ak Parti Genel Merkezimizin aldığı karar gereği Ak Parti Viranşehir ilçe başkanlığımıza Yetkilendirilmemiz yapılmıştır. Bugüne kadar ilçe başkanlığı görevini yürüten Mehmet YILDIRIM ve yönetim kurulu üyelerine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Durmak yok Yola devam.”
İlçe Başkanı olması dolayısıyla Viranşehir’in ilgisini toplayan Tekin, “Bize tevdi edilen yetkiden dolayı Viranşehir halkı bizleri bağrına bastı. Tebrik ziyaretleri devam ediyor. Halkımızın teveccühüden dolayı kendilerine müteşekkiriz.” Yorumunda bulundu.
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