​Viranşehir İlçe Başkanı Değişti

Bu haber 09 Ocak 2018 12:59:20 Tarihinde eklenmiştir.

Viranşehir Ak Parti İlçe Başkanlığı görevine başlayan Ali Tekin şunları dile getirdi,İlçe Başkanı olması dolayısıyla Viranşehir’in ilgisini toplayan Tekin,Yorumunda bulundu.