Ahed Tamimi'nin Adresi Yayınlandı

Ahed Tamimi’nin İsrailli askerlere tekme tokat atarken çekilen görüntüleri internette en çok izlenen videolar arasında yer aldı. 15 Aralık'ta çekilen videoda, aralarında 17 yaşındaki Ahed Tamimi'nin de olduğu bir grup kadın, iki silahlı İsrail askerine bağırırken, vururken ve tekme atarken görülmüştü.Filistinliler genç kızın davranışlarını takdir ederken, İsrail'de pek çok kişi onu propaganda aracı olarak kullandıklarını söyledikleri ailesini suçluyor. İsrailli askerlere tekme tokat attıktan sonra tutuklanan 17 yaşındaki genç kız tutuklanarak ceza evine gönderilmiş ve hakkında 12 farklı suçla Askeri Mahkeme tarafından yargılanacağı duyurulmuştu.Tamimi'nin videoyu kaydeden ve Facebook'a koyan annesine de suçlama yöneltilirken, cezaevinde olan Ahed Tamimi’ye destek verilmesi için bulunduğu cezaevinin adresi yayınlandı. “Haydi cesur ve mert Ahed Tamimi'ye destek verelim Mektup yazalım dayanışma içinde olduğumuzu bilmesini sağlayalım.” postuyla adres paylaşıldı.“Hangi dilde olursa olsun mektuplarınızı yazıp gönderin dayanışma içinde olduğumuzu, İsrail’in karşısında durduğumuzu duyuralım” şeklinde yapılan paylaşımlarda birçok kişi desteklerini esirgemeyeceklerini dile getirdi.