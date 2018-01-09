Uyuşturucu Bağımlısından İbretlik Yazı!

Bu haber 09 Ocak 2018 12:40:09 Tarihinde eklenmiştir.

Küçük Yaşta Uyuşturuyla Tanışan Genç,Bir Daha Kurtulamadı.Gün Geçtikte Kurtulmanın Zorlaştığı ve Dozajın Arttıgı Belirten Genç 21 Yaşında Hayatını Kaybetti.Okurken Gözyaşlarınıza Hakim Olamayacaksınız.21 Yaşındaki Bir Uyuşturucu Bağımlısı Gencin Ölmeden Önce Annesine Yazdığı Son Yazısı..