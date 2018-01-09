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Bu haber 09 Ocak 2018 12:11:01 Tarihinde eklenmiştir.

2018'in İlk Tescili Yumurtalı Köfte

​Birçok lezzetimizi başka illere kaptıran bir şehir olarak Borani’den sonra bir Urfa lezzeti daha Urfa adına tescillendi.

2018'in İlk Tescili Yumurtalı Köfte

2018’in ilk günlerinde Urfa’ya müjdeli haber verildi. ‘Yumurtalı Köfte’ Urfa adına tescillenmiş oldu. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı başvuru sonucu göre ‘Yumurtalı Köfte’nin Urfa’ya özgü bir yemek olduğu belgelenmiş oldu. 

Yumurtalı köfte genellikle kış aylarında yapılıp, taze tüketilmesi gerek Urfa’ya özgü bir yemek. Etli çiğköfte gibi yoğurulup, eti ekleme sırasında, et yerine bol yağda kızartılmış yumurtanın dökülmesiyle yapılır. Diğer çiğköfte türleri gibi bir pazar payına sahip olmayan Yumurtalı Köfte, yapıldığı gibi tüketilmesi gerek bir yemek olduğu için genellikle evlerde yapılır.

2017 yılı içerisinde Urfa’ya özgü birçok lezzet ve gıda ürünleri gerek Antep, gerek Diyarbakır, gerekse diğer yakın iller adına tescillenirken, 2017’de Urfa adına en son  tescillenmiş yemek, Borani olmuştu. 

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