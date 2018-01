Büyükelçi Önen, çeşitli ülke Büyükelçileriyle de görüşmelerini sürdürüyor

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Şanlıurfalı Abdülkadir Emin Önen, bir yandan Çin/Türkiye arasındaki iş birliğini arttırma gayretini sürdürürken, bir yandan da çeşitli ülkelerin Büyükelçileriyle de görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada memleketi Şanlıurfa’nın ekonomisine, turizmine katkıda bulunabilme çabalarını da ihmal etmiyor.Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, ziyaretine gelen Çin’in müstakbel İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'yi kabul edip yeni Başkonsolos'a İstanbul'daki görevinde başarılar diledi.Bir süre baş başa görüşerek fikir alışverişinde bulunan Büyükelçiler Önen ve Wei, iki ülke menfaati, ticaret ve turizm açısından gayret göstereceklerini belirttiler.Türkiye ve İstanbul hakkında açıklayıcı bilgiler vererek önerilerde bulunduğunu belirten Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, her iki ülke için vize konusunda ellerinden gelenin yapılması gerektiğine dikkat çektiğini söyledi.Büyükelçi A. Emin Önen, Umman’ın Çin Halk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi Abdullah Saleh Al Saadi ile görüşerek fikir alışverişinde bulunarak ülkeler arasındaki işbirliğinin arttırılması konusunda neler yapabilirizi konuştuklarını belirtti.Büyükelçi Emin Önen, göreve başladığı günden itibaren“Kuveyt’in Büyükelçisi Sameeh Essa Johar Hayat, Afganistan'ın Çin Büyükelçisi Sn. Janan Mosazai, Asya Pasific Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Genel Sekreteri Prof. Li Xinjun ve beraberindeki heyeti, Küresel Enerji Bağlantısı ve İşbirliği Kurumu (GEIDCO) GSY C. Zhiqiang, C.C Chan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi GM L. Li ve Türkiye Çinli İş adamları Derneği Bşk. J. Zhang’ı Büyükelçiliğimizde ağırlayarak, enerji, inovasyon ve ticaret alanlarında işbirliği imkanlarını görüştük. Dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Huawei'nin Pekin Ofisi Direktörü Zhao Xiaobin ve beraberindeki heyet ile çalışma yemeğinde bir araya gelerek yeni işbirliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca; Bangladeş’in Çin Halk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi Fazlul Karim, Katar Büyükelçisi Sultan Salmeen Almansouri ve Singapur Büyükelçisi Stanley Loh’a ve Kuveyt’in ÇHC nezdindeki Büyükelçisi Sameeh Essa Johar Hayat’a nezaket ziyaretinde bulunduk, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Ülkelerimizin menfaatleri, insanlarımıza ve dünya ülkelerine nasıl faydalı olabilirizi konuştuk. Yapmamız gerekli çalışmalar konusunda gayretli olmamız gerektiğini, özellikle de dünya devi Çin Halk Cumhuriyeti ile ülkelerimiz arasındaki işbirliğini geliştirme konusunda çaba göstermemizin çok önemli olduğunu belirttik” diyerek Türkiye’yi ve Şanlıurfa’yı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin gibi büyük bir devlette, insanları arasında en iyi şekilde anılmasından, Türk olduğunu söylemesinin ardından hemen herkesin ‘Erdoğan’ diyerek sevgi göstermesinden dolayı da mutlu olduklarını, Cumhurbaşkanımızla ne kadar gurur duysak yeterli olmayacağını, her zaman yanında yer almak, çalışmalarına destek olmak ve Cumhurbaşkanımızın yükünü hafifletmek gerektiğine inandıklarını söyledi.