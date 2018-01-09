Kaymakam Albayrak Siyer-İ Nebi'De Dereceye Giren Öğrencileri Ödüllendirdi

Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak, Türkiye genelinde düzenlenen SİYER-İ NEBİ sınavında dereceye giren öğrencileri kabül etti.Peygamberimizin hayatından soruların yer aldığı sınavda dereceye giren öğrencileri makamında konuk eden Kaymakam ve Belediye Başkan V Albayrak, yarışmada göstermiş olduğu başarılardan dolayı öğrencileri tebrik etti.Öğrencilerle bir süre sohbet eden Albayrak, dereceye giren öğrencileri tablet, bilgisayar gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.Şanlıurfa ve Halfeti'de derece yapan öğrenciler ve okullar;1.Halfeti İmam Hatip Ortaokulu: Berat Dişlik (Şanlıurfa ikincisi)2.Halfeti İmam Hatip Ortaokulu: Fatih Türkman (Şanlıurfa dördüncüsü)3.Fıstıközü Ortaokulu: Üveys Aslan1.Halfeti İmam Hatip Ortaokulu: Firdevs Genç2.Fıstıközü Ortaokulu: Eylül Hüsna Aslan3.Halfeti İmam Hatip Ortaokulu: Suna SoyakHalfeti Lise Kız1.Y.Göklü Çpal: Berfin Bilgin2.Y.Göklü Çpal: Enise Demircan3.Halfeti İmam Hatip Lisesi: Medine ErbilHalfeti Lise Erkek1.Halfeti İmam Hatip Lisesi: Y. Emre Türkmen2.Halfeti İmam Hatip Lisesi: Mehmet Küçükaçar3.Halfeti İmam Hatip Lisesi: M. Ali Atmaca