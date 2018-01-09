Kaymakam Albayrak Siyer-İ Nebi'De Dereceye Giren Öğrencileri Ödüllendirdi

Peygamberimizin hayatından soruların yer aldığı sınavda dereceye giren öğrencileri makamında konuk eden Kaymakam ve Belediye Başkan V Albayrak, yarışmada göstermiş olduğu başarılardan dolayı öğrencileri tebrik etti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Albayrak, dereceye giren öğrencileri tablet, bilgisayar gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
Şanlıurfa ve Halfeti'de derece yapan öğrenciler ve okullar;
Ortaokul Erkek
1.Halfeti İmam Hatip Ortaokulu: Berat Dişlik (Şanlıurfa ikincisi)
2.Halfeti İmam Hatip Ortaokulu: Fatih Türkman (Şanlıurfa dördüncüsü)
3.Fıstıközü Ortaokulu: Üveys Aslan
Ortaokul Kız
1.Halfeti İmam Hatip Ortaokulu: Firdevs Genç
2.Fıstıközü Ortaokulu: Eylül Hüsna Aslan
3.Halfeti İmam Hatip Ortaokulu: Suna Soyak
Halfeti Lise Kız
1.Y.Göklü Çpal: Berfin Bilgin
2.Y.Göklü Çpal: Enise Demircan
3.Halfeti İmam Hatip Lisesi: Medine Erbil
Halfeti Lise Erkek
1.Halfeti İmam Hatip Lisesi: Y. Emre Türkmen
2.Halfeti İmam Hatip Lisesi: Mehmet Küçükaçar
3.Halfeti İmam Hatip Lisesi: M. Ali Atmaca
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