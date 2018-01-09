Antep Belediyesi İndirim Yapıyor, Urfa Beldiyesi Zam Yapıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi içme suyu projesiyle 2018’in ilk aylarından uygulamaya başlayarak su faturalarında indirim sağladı. Birçok ilin seçim zamanlarının yaklaşmasıyla faturalarda indirim sağlarken Urfa Büyükşehir Belediyesi Urfalıları zamlara boğmaktan çekinmedi. Özellikle ulaşıma yapılan zamlara büyük tepki gösteren Urfalılar, “Urfa’nın Gaziantep’ten öğrenecek çok şeyi var.” yorumunda bulundu.Geçtiğimiz haftalarda Ulusal ve yerel medya temsilcileriyle buluşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlediği basın toplantısında, büyük bir gururla Düzbağ İçme Suyu Projesi’ni ve kazanımlarını anlattı. Su tarifesinde yüzde 15 oranında indirime gitme kararı aldıklarını açıklayan Şahin, 2018’in ilk müjdesini verdi.Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ortaklığında yürütülen projeyle Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ beldesinden doğan, Fırat Nehri'nin bir kolu olan Göksu Çayı'nın Gaziantep'e akacağını aktaran Başkan Şahin, proje temelinin Başbakan Binali Yıldırım tarafından 6 Nisan 2017'de atıldığını hatırlattı.Proje kapsamında mevcut hattaki boruların yenileriyle değiştirildiğini söyleyen Başkan Fatma Şahin, "Hem kayıp kaçağın önlendiği hem vatandaşlardan topladığımız su parasının 100 milyon lirasını yeniden elektrik parasına ödemek durumunda kaldığımız, 3 pompajla gelen suyu cazibeye dönüştüreceği, su kalitesinin artacağı, daha içilebilir kaliteli bir kaynak suyunu Gaziantep'e getirmiş olacağız. Düzbağ, daha ucuz, daha kaliteli, kayıp, kaçağın daha az olduğu bir su projesidir" diye konuştu.Gaziantep’in yaptığı bu projeyi görenler “Başkana helal olsun. Çok faydalı işler yapıyor. Allah razı olsun” derken, Urfalılar ise tepkilerini göstermekten geri kalmadı. Urfa’nın yaptığı projelerde doğaya ve tarihi yapılara verdikleri zararlar konuşulurken Büyükşehir Belediyesi’nin bir açıklama gereği dahi duymadığından dert yakınan vatandaşlar, “Gaziantep’ten neyimiz eksik ki bu tarz projeleri Urfa olarak yapamıyoruz. Bizim belediye bir verirken beş alıyor. Trambüs projesiyle ulaşım ucuzlayacak denildi fakat daha proje tamamlanmadan ulaşıma yeni zamlar yapıldı.” yorumunda bulundu.