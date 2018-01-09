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Bu haber 09 Ocak 2018 00:32:55 Tarihinde eklenmiştir.

Taşerona Kadro Geldi,Kafalar İyice Karıştı Artık....

Taşeron işçisinin kadroya geçmek için başvurular sürüyor. Başvuruda bulunacak taşeron işçiler, idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağına dair bir sözleşme imzalamak zorunda.

Taşerona Kadro Geldi,Kafalar İyice Karıştı Artık....

Taşeron işçisinin kadroya geçmek için başvurular sürüyor. Başvuruda bulunacak taşeron işçiler, idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağına dair bir sözleşme imzalamak zorunda.
 
Başvuruların sona ereceği 11 Ocak tarihi yaklaşırken, bazı kurumlarda mesainin ilk saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu..  
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamasına güvenen bazı sendikalar işçilerden sözleşme metnini imzalamalarını isterken, bazı sendikalar “imzalamayın” ya da en azından “temkinli olun” uyarısında bulunuyor.  Bu konuda işçileri kafası oldukça karışık...
 
AYRIMCILIK YARATACAK NİTELİKTE
Uzmanlara göre, taşeron işçiye kadro konusunun OHAL ile ilişkilendirilmesi, TBMM’nin sorumluluğunda olan bir konunun KHK ile çıkması hukuki yönden daha baştan sorunlu. Hukuksuzluğu gidermek için KHK’ları denetlemekten kaçınan Anayasa Mahkemesi’ne güvenmek de zor. Taşerona kadro KHK’sı, yazılı ve sözlü sınav konusu, geçmiş davalardan vazgeçme şartı başta olmak üzere, kadroya geçiş koşulları nedeniyle adil ve hakkaniyetli olmadığı gibi, partizanlık ve ayrımcılık yaratacak nitelikte.
 
DİSK’in değerlendirmesi, geçmiş dava ve icra takiplerinden vazgeçen işçilerin, geçmiş döneme ilişkin bir fark ve alacak talebinde bulunamayacakları; kadrolu işçilerin hak ve ücretlerini geçmişe dönük olarak talep edemeyecekleri; yıllarca hukuksuz ve hileli biçimde sürdürülen taşeron uygulanmasının yarattığı mağduriyetlerin neticesinde mahkemelerde kazanılmış tüm haklardan vazgeçilmiş olacağı şeklinde.  İşçilerin olası hak kayıplarını önlemek için, KHK’de yer almayan ifade ve koşulları içeren dilekçe ve yazılı beyanlar vermemesi, bu tür ifadeler içeren sözleşmelere kesinlikle imza atmamaları gerekiyor. 
 
Kadroya geçmek isteyen personel, idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağına ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini, idareye yazılı olarak bildirecek. İdareye açtıkları dava varsa da, mahkemeye başvurarak vazgeçmek zorunda olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada ise, taşeron işçilerin kıdem tazminatlarında bu süreç nedeniyle bir kayıp olmayacağını açıklamıştı.
 
SÜREÇ 2  NİSAN'DA TAMAMLANACAK
Tüm süreçlerde bir aksama olmazsa 2 Nisan sonu itibariyle kadro işlemleri tamamlanmış olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan taşeron çalışanların kadroya alınmasına ilişkin usul ve esaslara göre, genel ve özel bütçeli kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları ve düzenleyici-denetleyici kurumlardaki taşeron çalışanlar kadroya alınacak. 
 
Bir sözleşmenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi olarak kabul edilebilmesi için, işin en az yüzde 70’lik kısmının işçilik ve işçilikle ilgili kalemler olması gerekecek. Ayrıca personelin tüm çalışma saatlerinin idare için kullanılması da esas olacak. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin ihaleler kapsama girmeyecek. Kamu-özel ortaklığı kapsamındaki sağlık kurumlarında çalışan personel ise kapsama girecek.
 
2 Ocak’ta başlayacak taşeron işçi başvurularının 10 gün içinde tamamlanmasının ardından, oluşturulacak tespit komisyonları, 40 gün içinde hak sahiplerini ilan edecek. 3 günlük dönem ise, bu kararlara itiraz süreci olacak. 3 günün bitmesinin ardından 7 günde ilanlar kesinleşecek. 20 gün içinde sınav yapılacak. Sınava itiraz süresi de 4 gün olacak. İtiraz süresinin bitmesinin ardından da 5 gün içinde kadrolar kesinleşecek.
 
ŞANLIURFA VALİLİĞİ İNCELEYECEK
 
Kadroya alınacak olanlar için Emniyet Genel Müdürlüğü’nden, taşra teşkilatları içinse il valiliklerinden arşiv taraması topluca istenecek. Gelen bilgileri değerlendirmek, tespit komisyonlarının yükümlülüğünde olacak. 
 
SÖZLÜ SINAVDA DA BAŞARI ŞARTI
Kadro için yapılacak sınav, yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı olabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı olarak da yapılabilecek. Sınavla ilgili süreçleri yürütmek için sınav komisyonları kurulacak. Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin sadece internette ilan edilecek. Sınav soruları çalışanların çalıştığı konulardan seçilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak şart olacak. Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde ise, yazılı sınavdan en az elli puan alınması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şart olacak.
 
Belediyelerdeki taşeron çalışanların belediye şirketleri kapsamına alınmasında da benzer kurallar geçerli olacak. Park ve bahçe bakım ve onarımı işlerine, çöp toplama işlerine, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine bakanlar da belediye şirketi kadrosuna alınacak.
 
BAŞKA İLE GÖNDERİLEBİLECEKLER
 
Kamu özel işbirliği kapsamındaki tesislere taşınan sağlık kurum ve kuruluşlarındaki taşeron işçiler Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde kadroya alınacak. Ancak bakanlığın o ilde bu işçilere ihtiyacı yoksa, işçiler Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacı olan başka bir ile de gönderilebilecek. İşçiler, 5 gün içinde yeni görev yerlerinde işe başlamak zorunda olacak. 
 
(Habertürk)
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