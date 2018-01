Urfa Savaştan En Çok Etkilenen Şehirdir...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye Krizi’nin Türkiye’ye Yansımaları Çalıştayına katıldı.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet’in yürütücüsü olduğu, ‘Suriye Krizinin Türkiye’ye yansımaları’ başlıklı TÜBİTAK projesinin üçüncü çalıştayı bugün Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye’de yaşanan insanlık dışı savaşın bir an önce son bulmasını diledi. Suriye ve diğer İslam ülkelerini yerle bir eden zihniyeti şiddetle kınadığını belirten Vali Erin, “Bu kınamayı yüce Türk milleti adına Cumhurbaşkanımızın dile getirmesinden dile getirmesinden büyük bir memnuniyet ve onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu millet, bu haksızlığa, çoluk çocuk dinlemeden insanlıktan nasibini almamış bu emperyalistlerin işgallerinin bir an önce son bulmasını Yüce Allah’tan diliyor ve insanlığın bundan ders çıkarmasına ihtiyaç duyduğumuzu düşünmek gerektiğini de ifade etmek istiyorum” dedi.Suriye’deki savaştan en çok etkilenen ülkenin Türkiye ve en çok etkilenen şehrin de Şanlıurfa olduğunu belirten Vali Erin, Şanlıurfa’nın 600 bine yakın Suriyeli’yi altı yıla yakındır bağrına bastığını ve her türlü yardımı yaptığını ifade ederek, Şanlıurfalılara teşekkür etti.Şanlıurfa ve Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara kucak açmasını, Avrupa ülkelerinin mülteci kabulünde öne sürdüğü pazarlıklar ve engellemeleri kıyaslayan Vali Erin, Suriyelilere kardeş diye bakan bir milletin uluslararası kargaşaya rağmen yardımlaşma ve insani duyguları ayakta tutmasının takdir edilecek bir durum olduğunu ifade etti.Türkiye’de ve Şanlıurfa’da geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin uzun süreli barınma ihtiyaçları, eğitim ve sağlık gereksinimlerinin temin edilmesi amacıyla yapılan çalışmalara dikkat çeken Vali Erin, Şanlıurfa ve Türkiye’nin göç idaresindeki başarısının dünya ülkelerine de örnek olduğunu kaydetti.Suriye krizinin Türkiye’ye ve yerelde Şanlıurfa’ya yansımalarının masaya yatırıldığı çalıştayın hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Erin, proje heyeti başkanı Prof. Dr. Gülnur Aybet’e ve akademisyenlere teşekkür etti.Çalıştay ile ilgili bilgi veren Aybet, ‘Projemiz mülteciler konusundan öte Suriye krizinin ülkemize yansıyan hukuki ve güvenlik boyutlarını da multidisipliner bir yöntemle değerli akademisyen hocalarımızın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz geniş kapsamlı bir projedir’ dedi.Projenin ilk çalıştayını Bahçeşehir Üniversitesi’nde devlet kurumları temsilcileri ile ikinci çalıştayını ise yine Bahçeşehir Üniversitesi’nde insani zirvenin yan etkinliği olarak Dünya Bankası ve BM gibi uluslararası kurulların temsilcilikleri ile gerçekleştirdiğini ifade eden Aybet, üçüncü çalıştayın Şanlıurfa’da gerçekleşmesinin kamp içi ve kamp dışı Suriyeli mültecilerin en yoğun olduğu şehrin Şanlıurfa olmasından kaynaklı olduğunu söyledi.Şanlıurfa’da barınan Suriyelilerin hayattan beklentilerinin, gereksinimlerinin, topluma bakışlarının ve gelecekte ülkelerine dönme noktasındaki düşüncelerinin önemli olduğunu kaydeden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de, sığınmacılara yönelik çalışmalarının kurumsallaşmaya doğru ilerlediğini belirterek, “Bizler de kurum olarak göç ile ilgili bir birim oluşturduk. Koordinasyon içerisinde işlemlerimizi yürütüyoruz. Temel ihtiyaçların karşılanmasından ziyade yaşayan insanların günlük problemlerini, dil, çalışma, eğitim gibi sorunlarını değerlendiriyoruz. Bu çalıştay vesilesiyle konunun iyi analiz edilip, hukuksal platformda düzenlemeler getirilmesi lazım ki, şehir açısından sorun olması muhtemel riskler ortadan kalksın” diye konuştu.Gün boyu süren çalıştayda, 2011’den yana Şanlıurfa’da Suriye krizinin nasıl şekillendiği üzerinde duruldu. Bunun yanı sıra bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacak projelere değinildi. Çalıştay, işbirliği içerisinde neler yapılabileceği ve geleceğe yönelik tedbir ve planların sunumu ile sona erdi.