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Bu haber 09 Ocak 2018 00:16:31 Tarihinde eklenmiştir.

Büyükelçi Önen’den Çin Kominist Partisine ziyaret

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin ile Türkiye arasındaki işbirliği ve yakınlaşmayı pekiştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükelçi Önen’den Çin Kominist Partisine ziyaret

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin ile Türkiye arasındaki işbirliği ve yakınlaşmayı pekiştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çalışmaları kapsamında Çin Komünist Partisini (ÇKM) ziyaret ettiğini belirten Büyükelçi Emin Önen, “Pekin’de ÇKP Merkezi Komite Uluslararası ilişkiler Departmanı Genel Müdürü Sayın Chao Weidong ile Türkiye ve Çin ilişkilerini ele aldık.  Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Önerilerimizi, taleplerimizi, yapılması gereken çalışmaları dile getirdik. Yoğun gündemimiz sona ererken Bay Chao ile oynadığımız kısa bir masa tenisi maçı ile komünist partideki günümüzü tamamladık” dedi.

Çin; 2018 yılını Turizmde Türkiye yılı ilan ettiğini de hatırlatan Çin/ Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, “Türkiye ve Şanlıurfa olarak bu durumu çok iyi kullanmalıyız. Urfa’nın tanıtım durumunu Vali Abdullah Erin, Başkan Nihat Çiftçi ile de görüştüm. Ülkemiz ve özellikle ilimiz açısından çok önemli ve iyi değerlendirmeliyiz. Zaten ben Şanlıurfa’da iken, Valimizin başkanlığında yapılan bir toplantıda Çinli iş adamlarının ortak fabrika kurma girişimlerini de değerlendirdik. Ben her konuda üzerime düşeni yapmaya hazırım. Herkes üzerine düşeni de en seri şekilde yapmalıdır” diye konuştu.

Namaz sonrası Cami önünde karşılaştığı Çinli vatandaşla tokalaşıp kısa süre sohbet eden Büyükelçi Emin Önen, “Cami çıkışında selamlaştığım amca; ‘Ben Çinliyim’ dedi. Ben de, ‘Türk’üm’ dedim. İkinci cümlesi ‘Erdoğan’ oldu. Türk olmak garibin, mazlumun, yetimin yanında olmak demek. Bu şan bize atalarımızdan miras. Bu mirası günümüze taşıyan sembol isim de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan” diyerek Türk ve Müslüman olmakla gurur duyduğunu belirtti. 

Büyükelçi Önen, akşam saatlerinde de, Türkiye'de görev yapmış Çin'in eski Ankara Büyükelçileri ve üst düzey diplomatları ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
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