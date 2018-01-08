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Bu haber 08 Ocak 2018 19:40:35 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalılar Suriyelilere Benziyor mu?

Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan, Suriyelilerle ilgili olarak toplumda ’kerhen‘ bir kabullenmenin olduğunu düşünüyor..

Urfalılar Suriyelilere Benziyor mu?

Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan, Suriyelilerle ilgili olarak toplumda ’kerhen‘ bir kabullenmenin olduğunu düşünüyor.. 

Prof.Dr.Erdoğan, Sözcü‘den Eser AKGÜL‘e verdiği röportajda, yapılan araştırmalardaki çarpıcı bilgileri paylaştı. Türk toplumunun  Suriyelilere destek konusunda elinden geleni yapmasına karşın birlikte bir geleceğe hiç sıcak bakmadığını vurgulayan Akgöl, özetle şu değerlendirmeyi yapıyor:

’Gerçekle yüzleşmenin ardından başta eğitim, sağlık, barınma olmak üzere yaşama katılma ve üretme noktasında mekanizmaların nasıl oluşturulacağı konusuna yoğunlaşmalıyız. Ne yazık ki şu ana kadar Türkiye’ye gelen Suriyeli çocuklarda kayıp kuşak oluştu bile. Onlar savaşın bir parçası olmayan tamamen kurban olan, travmatik çocuklar. Türkiye olağanüstü bir başarı ile halen 615 bin çocuğa okul imkanı yarattı ama okullarda ciddi kalite ve uyum sorunları olduğu da gerçek. Okula gitmeyen 400 binden fazla okul çağında çocuk var. Burada ne okula gidebiliyorlar ne de çocukluklarını yaşayabiliyorlar. Üstelik birçoğu çocuk işçi olarak çalışmak zorunda kalıyor. Kayıp kuşaklar var, inanılmaz bir emek sömürüsü var, insanlar arasında nefret yükseliyor ve bu nefret bizi de yakacak gibi bir yöne doğru gidiyor. Nefret öyle bir şeydir ki, sizin herhangi bir millete duyduğunuz nefret bir alışkanlık yaratıyor ve zamanla sizden olmayan herkese karşı, hatta takım taraftarları arasında bile ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla Suriyeliler konusundaki sürecin iyi yönetilmesi çok önemli. Ama yönetilmezse Türkiye’de dalga dalga ırkçı bir milliyetçilik anlayışına doğru gideceğiz. Sayıca çok daha az mülteci kabul eden ülkeler acil önlemler alırken biz bu nüfusla ilgili kesin kararlar almadık bile henüz. Toplumsal tepkiler, mali yük, güvenlik sorunu vs. bütün bunlar bizi harekete geçirmeli.

YEREL YÖNETİMLERE MALİ DESTEK SAĞLANMALI

İkinci ve önemli bir nokta ise bu konuda yerel yönetimlere yetki ve mali kaynak aktarımının önemi karşımıza çıkıyor. Çözümün büyük kısmı aslında yerel yönetimde gizli. Biz Ankara’da, İstanbul’da bunları konuşuyoruz ama asıl Şanlıurfa’da, Gaziantep’te yaşananlar ve yapılacaklar önemli. Yoksa bizim konuşmalarımız havada kalacak.

Bizim bu konu ile ilgili ‘Suriyeliler Barometresi’ araştırmamızın enteresan sonuçları var. Bu çalışmada şu sonuca varıldı: Türkiye'de Suriyelilere yönelik toplumsal kabul düzeyi son derece yüksek olsa da bu kabullenme ‘kerhen’ bir kabullenme. Hatta buna ‘kabul’ değil, ‘tahammül’ demek daha doğru olabilir. Üstelik bu kabullenme oldukça da kırılgan. Türk toplumu Suriyelilere desteğe hazır ve elinden geleni yapıyor da. Ama birlikte bir geleceğe hiç sıcak bakmadığını da ortaya koyuyor. Bununla ilgili iki önemli bulgudan söz etmek isterim. Türk toplumuna ‘Suriyelilerle sizce kültürel olarak benzer miyiz?’ sorusunu yöneltmiştik. 4 sene önce çalışmamızda yüzde 70 oranında, ‘benzer değiliz’ cevabını almış ve şaşırmıştık. 2017 araştırmamızda bu oran yüzde 80’e çıktı. Burada ilginç ve hatta şaşırtıcı olan ise, kültürel bakımdan ve hatta etnik olarak da Suriyeliler ile çok yakın olan Şanlıurfa, Mardin, Hatay, Gaziantep gibi illerde ‘kültürel benzemezlik’ konusundaki oran daha da yüksek çıkıyor. Aslında toplumsal hayat, gerçekler kadar algılar ve tepkilerle şekilleniyor. Bu sonucu toplumun bir ‘reddetme’, ‘mesafe koyma’ tepkisi olarak okumak mümkündür. İkinci önemli bulgu ise şu: Türk toplumu Suriyelilerin artık Türkiye'den gitmeyeceğini istemese de kabullenmiş. O zaman “Suriyeliler nerede yaşamalı?” diye sorduğumuzda, sadece % 15 bizimle birlikte derken, toplumun % 80'den fazlası Suriyelilerin kamplarda yaşaması, onların tampon bölgelere ya da ülkelerine geri gönderilmeleri ya da onlara özel kentler yapılması gibi izole edilmesine yönelik öneriler getiriyor. Bütün bunlar birlikte yaşama Türk toplumumun hazır olmadığının göstergeleri olarak okunabilir.'' 
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Urfalılar Suriyelilere Benziyor mu?
Urfalılar Suriyelilere Benziyor mu?
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