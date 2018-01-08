Tayyip Bey Bana Dese Yarın Muhtar Olacaksın,Muhtar Olurum

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Türkiye’nin öyle bir dönemden geçtiğini belirterek “Allah korusun Tayyip beyin kaybetmesi demek Türkiye’nin kaybetmesi demektir. Tayyip bey bana dese yarın muhtar olacaksın söz veriyorum ben derhal muhtarlığa girerim” dedi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba önceki gün İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren kuzeni Ali Fakıbaba’nın taziyesi için memleketi Şanlıurfa’ya geldi.Havaalanında partililer tarafından karşılanan Bakan Fakıbaba, buradan karayolu ile taziyenin yapıldığı Birecik'e geçti. Taziyenin ardından Ak Parti Birecik İlçe Başkanlığını ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba burada partililere hitap etti.Ak Parti Birecik İlçe Teşkilatına seçilen yeni yönetime başarılar dileyen, eski ilçe Başkanı ve yönetimine de teşekkür ederek partililerden çok çalışmalarını isteyen Bakan Fakıbaba, “Öyle bir dönemden geçiyoruz ki inanın Allah korusun Tayyip beyin kaybetmesi Türkiye’nin kaybetmesi demektir. Tayyip bey bana dese yarın muhtar olacaksın söz veriyorum şerefsizim ben gider muhtarlığa girerim. Makam falan önemli değil önemli olan bizim davamızdır. Çok çalışacağız önümüzde 2 tane seçim var gece gündüz demeden çalışmalıyız. Ak Parti demek öyle koltuk sevdalısı demek değil, biz halka hizmet için varız halkın hizmetkarıyız. Bizi diğer partilerden ayıran budur” şeklinde konuştu.