Kısa Dönem İddiaları Yalanlandı!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 4 yıllık üniversite mezunlarının yaptığı gibi 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmesi konusunun gündemde olduğunu söylemişti.Milli Savunma Bakanlığı, 2 yıllık mezunlarının kısa dönem askerlik yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 4 yıllık üniversite mezunlarının yaptığı gibi 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmesi konusunun gündemde olduğunu söylemişti.Bakan Özlü'nün bu açıklamalarına, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.Milli Savunma Bakanlığı, 2 yıllık mezunlarının kısa dönem askerlik yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.