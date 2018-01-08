Eyyübiye İlçe Müftlüğü Bu Yanlışa Göz Yumdu

Tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber Akkoyunlular Döneminde yapıldığı bilinen camiinin adını bulunduğu mahalleden alıyor. Zaman zaman restorasyon işlemi gören camiinin adı son düzenlemeyle yanlış yazıldı.İsmininolması gerekirken Eyyübiye Müftülüğü tarafından değiştirilen tabeladaolarak yazıldı. Yanlış yazılan tabelanın hemen yanında bulunan ve caminin tarihinin yazıldığı açıklama tabelasında bile ‘Narıncı Camii’ yazılması kafa karışıklığına sebep oldu.Duruma tepki gösteren vatandaşlar cami ismindeki sesli harflerin değiştirilmesiyle,ifadelerini kulandı.Kesin tarihi belli olmayan ve bir kitabesi bulunmayan Narıncı Camii resmi kayıtlardayorumunda bulundu.Şanlıurfa Narıncı Mahallesi, Akarbaşı Mevkii’ndeki bu caminin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber, Divan Efendisi Abdurrahman Efendi İbn-i Süleyman Efendi’nin 1714 tarihli vakfiyesi ile El Hac Ali İbn-i Mehmet’in 1718 tarihli vakfiyelerinde bu caminin ismi geçmektedir. Bu durumda caminin XVIII.yüzyılda var olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca caminin kuzey cephesindeki Şair Sakıp tarafından yazılmış bir kitabede Müşir Hafız Muhammet Paşa tarafından h.1255 (1839) yılında onarıldığı yazılıdır.Cami kemse taştan, dikdörtgen planlıdır. Son cemaat yeri sonraki yıllarda ibadet mekânına katılmıştır. İbadet mekânındaki taş mihrap bezemesizdir. Cami içerisinde de herhangi bir bezemeye rastlanmamaktadır. Taş kaideli, yuvarlak gövdeli minaresi ile avlu kapıları yakın tarihlerde yenilenmiştir.