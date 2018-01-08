Büyükşehir'in Havaş İhalesinde Şaibe İddiası

Birsen Turizm soruyor bütün belgelerimiz tam olmasına rağmen, bütün koşulları sağlıyor olmamıza rağmen, havayolu servis taşımacılığı işi bizim firmaya neden verilmiyor?
Uzun zamandır havaalanlarında servis taşımacılığı işlerini üstlenen Havaş Turizm şirketinin elinden havaalanı taşımacılığı işi alınıp, Belediyelerin kendi tercihlerine bırakıldı. Bundan böyle havaalanı taşımacılık ihalesi Belediyeler bünyesinde yapılıp, ihale usulüyle gerekli koşullara sahip bir taşıma şirketine devredilecekti.
Belediye tarafından yapılan ihalelere şaibe kattılar iddiası Birsen Turizmden geldi. Birsen Turizm Şanlıurfa’da faaliyet göstererek Türkiye’nin birçok şehrine hizmet veriyor. Taşımacılık işinde ileri düzey hizmet sunuyoruz diyen Birsen Turizm, havaalanı ihalesini kendilerine vermemelerinin altında yatan birçok sebebin olduğunu dile getirerek “ Havaalanı taşımacılık ihalesi olması gerektiği gibi yapılmadı. Havaalanı servis işi, Urfa’da ihalesiz, gizli saklı yapıldı. ihalenin taşımacılık firmalarına nasıl verildiği belli değil.” ifadelerini kullandı.
Basın Kanalıyla Zikrettiler
Basın yoluyla açıklanan servis taşımacılığı işi neden iptal edildi diye soran Hacı Birsen, “Havaalanı taşımacılık ihalesi Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Havaalanına servis hizmeti başlayacaktır’ şeklinde basın yoluyla açık bir dille zikredilmişti. Nasıl bir baskı olduysa yapılan bu açıklama iptal edildi.” Şeklinde konuştu.
Biz kanunlara Göre Taşımacılık Faaliyetlerini Sürdüren Bir Firmayız
Havaalanı servis taşımacılığı işi için gerekli bütün koşulları sağladığını ifade eden Birsen, “1618 Sayılı Seyahat Acenteleri kanuna göre, özel VİP faaliyetlerinde bulunan 16 yıllık bir firmadır. Hiçbir eksiğimiz olmamasına rağmen, birçok ille ortak sözleşmem varken, Urfa’da havaalanı taşımacılık ihalesinde reddedilmem normal karşılanacak bir durum değil.” dedi
Urfa Valisi Yolumuza Taş Döşüyor
İhalenin kendilerine verilmemesinin sebebini açık bir şekilde ifade eden Birsen sözlerine şunları ekledi, “Türkiye’nin birçok ilinde havaalanı taşımacılığı yaparken Urfa’da yapmamız Urfa Vali Yardımcısının sözlü telkini ve sözlü emirleri ile engelleniyor.
Elimde Konuşma Kayıtları Var
Hacı Birsen açıklamalarında, “konuyla alakalı Havaalanı Mülki İdare Amiri beni arayıp ‘Vali Beyin emri var, yarından sonra A belgesi olmayanlar ihaleye katılamayacak.’ Havaalanı Mülki İdare Amirinin bu sözlerinden sonra ihale dosyasının en üstünde bahsettiğiniz belgemiz bulunuyor dediğimde net bir cevap alamıyorum. Havaalanı Mülki İdari Amiriyle yaptığım bu konuşmaların kayıtları elimde var.” İfadelerini kullandı.
Resmi Olarak Açıklama İstediğimizde ret cevabı Alıyoruz
Resmi olarak bir cevap vermediklerini dile getiren Birsen, “Havaalanı Mülki İdari Amirinden taşımacılık ihalesi için gerekli belgelerin tebliğini istiyoruz ama ret cevabı alıyoruz. Valilik tebliğ etsin diyoruz. Sen de haklısın bizim elimizden de bir şey gelmiyor diyorlar. Valilik, Havaalanı Mülki İdari Amirinden araçlarıma ceza yazılmasını istiyor. Bu durumdan sonra araçlarıma 29 defa haksız yere ceza yazıldı. Ceza yazanlar ‘kusura bakmayın size ceza yazıyoruz ama biz de emir kuluyuz. Biz cezayı yazdıktan sonra gidip bizi mahkemeye verin’ diyorlar." şeklinde konuştu
Urfa Valiliği Kanunlara Aykırı İş Yapıyor
İhale ili ilgili şaibelerin çok derin olduğundan bahseden Birsen, “Urfa Valiliği, 2009’da çıkan bir yasayı kabul etmiyor, yasaya uygun davranmıyor ve yasayı reddediyor. Bütün iller uyguluyor ama Urfa Yasaya aykırı davranıyor.” dedi.
Büyükşehir’ ‘havaalanına servis hizmeti başlayacaktır” sözlerinden sonra ihale süreci ve tüm bu engelleme süreçleriyle alakalı bütün bilgiler, belgeler, kamera ve ses kayıtlarının ellerinde mevcut olduğunu dile getiren Birsen, “Bölge idare mahkemesine bir dilekçe gönderdiğinizde en geç 3 gün içerisinde tarafınıza cevap gelir. Bugün 9 aydır verdiğimiz dilekçeye hiçbir cevap alamadık. Sürecin sıkı takipçisiyiz. Sırf kaşın var gözün var bahanesiyle işimize çomak sokuyorlar fakat biz gerekli şikâyetleri oluşturduk.”
Hacı Birsen ortada dönen ve kendisine oynanan bu oyunun cevabını resmi yollarla alamadıklarını yetkili kişilerden medya yoluyla isteme yoluna gitme gereği duyduğunu ifade ederek, konuyu basına taşıdı.
Yetkililerin konuyla alakalı vereceği cevapların ne olduğu ise merak konusu haline geldi.
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