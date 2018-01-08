Büyükşehir'in Havaş İhalesinde Şaibe İddiası

Havaalanı servis ihalesinin Havaş’tan alınmasıyla, ihaleye katılmak isteyen Birsen Turizm'eihale verilmiyor.Birsen Turizm soruyor bütün belgelerimiz tam olmasına rağmen, bütün koşulları sağlıyor olmamıza rağmen, havayolu servis taşımacılığı işi bizim firmaya neden verilmiyor?Uzun zamandır havaalanlarında servis taşımacılığı işlerini üstlenen Havaş Turizm şirketinin elinden havaalanı taşımacılığı işi alınıp, Belediyelerin kendi tercihlerine bırakıldı. Bundan böyle havaalanı taşımacılık ihalesi Belediyeler bünyesinde yapılıp, ihale usulüyle gerekli koşullara sahip bir taşıma şirketine devredilecekti.Belediye tarafından yapılan ihalelere şaibe kattılar iddiası Birsen Turizmden geldi. Birsen Turizm Şanlıurfa’da faaliyet göstererek Türkiye’nin birçok şehrine hizmet veriyor. Taşımacılık işinde ileri düzey hizmet sunuyoruz diyen Birsen Turizm, havaalanı ihalesini kendilerine vermemelerinin altında yatan birçok sebebin olduğunu dile getirerekifadelerini kullandı.Basın yoluyla açıklanan servis taşımacılığı işi neden iptal edildi diye soran Hacı Birsen,Şeklinde konuştu.Havaalanı servis taşımacılığı işi için gerekli bütün koşulları sağladığını ifade eden Birsen,dediİhalenin kendilerine verilmemesinin sebebini açık bir şekilde ifade eden Birsen sözlerine şunları ekledi,Hacı Birsen açıklamalarında,İfadelerini kullandı.Resmi olarak bir cevap vermediklerini dile getiren Birsen,şeklinde konuştuİhale ili ilgili şaibelerin çok derin olduğundan bahseden Birsen,dedi.Büyükşehir’ ‘havaalanına servis hizmeti başlayacaktır” sözlerinden sonra ihale süreci ve tüm bu engelleme süreçleriyle alakalı bütün bilgiler, belgeler, kamera ve ses kayıtlarının ellerinde mevcut olduğunu dile getiren Birsen,Hacı Birsen ortada dönen ve kendisine oynanan bu oyunun cevabını resmi yollarla alamadıklarını yetkili kişilerden medya yoluyla isteme yoluna gitme gereği duyduğunu ifade ederek, konuyu basına taşıdı.Yetkililerin konuyla alakalı vereceği cevapların ne olduğu ise merak konusu haline geldi.